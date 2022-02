NBA》傳去哪？離譜失誤錯失扳平機會 太陽輸球克勞德扛責

〔體育中心/綜合報導〕今日太陽在與爵士的比賽中展現不放棄的精神,末節雖一度落後10分,但努力反擊逼近到只剩3分,然而最後關鍵時刻不僅沒喊暫停,後來克勞德(Jae Crowder)更發生離譜失誤,錯失扳平機會,最後以114:118苦吞2連敗。

請繼續往下閱讀...

爵士在最後比賽剩下1分50秒米契爾三分彈擴大領先到10分,然而太陽並未放棄,立即以8:1反擊、僅3分差,然而在米契爾(Donovan Mitchell)錯失三分後,5.2秒克勞德掌握籃板,但主帥M.威廉斯(Monty Williams)並未喊暫停部屬,最後2.1秒克勞德發生離譜傳球失誤,直朝場外人群飛去,也傳丟扳平的機會。

M.威廉斯賽後將輸球的責任一肩扛起,坦言沒喊暫停是自己的錯誤,不過發生失誤的克勞德也認為自己才是輸球的關鍵,他說:「我必須在那種情況下做得更好,我必須知道控球時間、暫停情況等,我是這支球隊的老將了、是一名資深的籃球員,我應該要知道在那種狀況下什麼該做、什麼不該做。」

據悉,克勞德起先想將球傳給布克(Devin Booker),但因為康利(Mike Conley)剛好沖上來在傳球路線上而受到影響,而他在發生離譜傳球後也尷尬的笑了一下,賽後他也在推特向太陽隊、球迷致歉,他寫道「太陽家人們輸球算在我頭上,我會變得更好的。」

THAT ONE IS ON ME VALLEY... I WILL BE BETTER.!!