NBA》傳去哪？離譜失誤錯失扳平機會 太陽輸球克勞德扛責

〔體育中心／綜合報導〕今日太陽在與爵士的比賽中展現不放棄的精神，末節雖一度落後10分，但努力反擊逼近到只剩3分，然而最後關鍵時刻不僅沒喊暫停，後來克勞德（Jae Crowder）更發生離譜失誤，錯失扳平機會，最後以114：118苦吞2連敗。

請繼續往下閱讀...

爵士在最後比賽剩下1分50秒米契爾三分彈擴大領先到10分，然而太陽並未放棄，立即以8：1反擊、僅3分差，然而在米契爾（Donovan Mitchell）錯失三分後，5.2秒克勞德掌握籃板，但主帥M.威廉斯（Monty Williams）並未喊暫停部屬，最後2.1秒克勞德發生離譜傳球失誤，直朝場外人群飛去，也傳丟扳平的機會。

M.威廉斯賽後將輸球的責任一肩扛起，坦言沒喊暫停是自己的錯誤，不過發生失誤的克勞德也認為自己才是輸球的關鍵，他說：「我必須在那種情況下做得更好，我必須知道控球時間、暫停情況等，我是這支球隊的老將了、是一名資深的籃球員，我應該要知道在那種狀況下什麼該做、什麼不該做。」

據悉，克勞德起先想將球傳給布克（Devin Booker），但因為康利（Mike Conley）剛好沖上來在傳球路線上而受到影響，而他在發生離譜傳球後也尷尬的笑了一下，賽後他也在推特向太陽隊、球迷致歉，他寫道「太陽家人們輸球算在我頭上，我會變得更好的。」

THAT ONE IS ON ME VALLEY... I WILL BE BETTER.!! — JAE CROWDER （@CJC9BOSS） February 27, 2022

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法