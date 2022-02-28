T1》火辣電豹女再添新血 知名YouTuber重磅加盟

電豹女。（桃園雲豹提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕桃園雲豹啦啦隊「電豹女」去年11月首度亮相，除了找來啦啦隊界經驗豐富的總監豆芽、舞蹈老師小帆，今再宣布知名YouTuber比熊（陳又禎）重磅加入電豹女，她表示相當期待自己能在新環境持續成長。

從廣告公司出身的比熊，在社群媒體上擁有65萬粉絲，更曾當過直播主長達7年，目前仍持續經營個人網路頻道，多支影片點閱率突破百萬。這回讓比熊決定挑戰新領域「啦啦隊」，她說：「一直以來都嚮往站在舞台上，享受綻放自己的感覺，雖然踏入全新領域，難免有點生疏，但剛好有這個機會，也覺得很新鮮，可以挑戰看看。」

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電豹女新成員比熊。（桃園雲豹提供）

談起當初選擇加入雲豹啦啦隊電豹女的原因，比熊說：「我一直跟舞蹈老師小帆學舞，雖然知道自己沒什麼舞蹈基礎，但我喜歡跳舞，小帆常常鼓勵我，她覺得如果我有機會加入，對我來說會是個突破，加上我之前也在現場看過球賽，覺得球賽能凝聚一群人，所以想參與其中。」

目前電豹女共有15名團員，分別來自不同領域，比熊表示，來啦啦隊前特別做過功課，發現團員們大多都有舞蹈底子，甚至有人學過7年的舞蹈，雖然自己不像其他團員舞技這麼優秀，但一定會盡全力學習，感謝球團願意給自己機會，期許自己能勝任球團給予的任務之外，更為球隊、啦啦隊提高曝光度。

受疫情影響，目前桃園雲豹共有5場主場賽事延期，睽違53天，將在 3月11、12、13日進行主場三連戰，分別迎戰高雄全家海神、台灣啤酒英熊及台南台鋼獵鷹，屆時電豹女也會在主場為球迷們帶來精彩演出。

電豹女新成員比熊和總監豆芽。（桃園雲豹提供）

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