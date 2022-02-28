晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

T1》火辣電豹女再添新血 知名YouTuber重磅加盟

2022/02/28 13:50

電豹女。（桃園雲豹提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕桃園雲豹啦啦隊「電豹女」去年11月首度亮相，除了找來啦啦隊界經驗豐富的總監豆芽、舞蹈老師小帆，今再宣布知名YouTuber比熊（陳又禎）重磅加入電豹女，她表示相當期待自己能在新環境持續成長。

從廣告公司出身的比熊，在社群媒體上擁有65萬粉絲，更曾當過直播主長達7年，目前仍持續經營個人網路頻道，多支影片點閱率突破百萬。這回讓比熊決定挑戰新領域「啦啦隊」，她說：「一直以來都嚮往站在舞台上，享受綻放自己的感覺，雖然踏入全新領域，難免有點生疏，但剛好有這個機會，也覺得很新鮮，可以挑戰看看。」

電豹女新成員比熊。（桃園雲豹提供）

談起當初選擇加入雲豹啦啦隊電豹女的原因，比熊說：「我一直跟舞蹈老師小帆學舞，雖然知道自己沒什麼舞蹈基礎，但我喜歡跳舞，小帆常常鼓勵我，她覺得如果我有機會加入，對我來說會是個突破，加上我之前也在現場看過球賽，覺得球賽能凝聚一群人，所以想參與其中。」

目前電豹女共有15名團員，分別來自不同領域，比熊表示，來啦啦隊前特別做過功課，發現團員們大多都有舞蹈底子，甚至有人學過7年的舞蹈，雖然自己不像其他團員舞技這麼優秀，但一定會盡全力學習，感謝球團願意給自己機會，期許自己能勝任球團給予的任務之外，更為球隊、啦啦隊提高曝光度。

受疫情影響，目前桃園雲豹共有5場主場賽事延期，睽違53天，將在 3月11、12、13日進行主場三連戰，分別迎戰高雄全家海神、台灣啤酒英熊及台南台鋼獵鷹，屆時電豹女也會在主場為球迷們帶來精彩演出。

電豹女新成員比熊和總監豆芽。（桃園雲豹提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。