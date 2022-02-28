籃球》冷戰開打？荷蘭隊與俄羅斯比賽「不舒服」 英國取消白俄簽證

烏克蘭不敵西班牙。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕在俄羅斯入侵烏克蘭之際，世界盃歐洲區籃球資格賽也在進行中，荷蘭隊表示與俄羅斯出賽非常不舒服。英國方面，則取消了白羅斯籃球隊的簽證，並表示「不歡迎與普廷合作的國家」。

出於安全考慮，國際籃總（FIBA）已將原定在基輔舉行的西班牙和烏克蘭之戰移至西班牙科爾多瓦進行，比賽於當地時間2月24日開打，西班牙隊以88：74獲勝。根據《路透》報導，賽前烏克蘭球員進行盼望和平的祈福，現場的西班牙觀眾起立報以熱烈掌聲，外媒報導指出，烏克蘭球員在掌聲中落淚。

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烏克蘭對上西班牙之戰雙方賽前祈福。（歐新社）

「我早上5點起床看到新聞，這是我們最困難的時期。」在西班牙聯賽效力的烏克蘭好手表示普斯托維（Artem Pustovyi）表示：「球員們都發誓要為人民盡最大的努力，但要縮小與西班牙的差距並不容易。」

另外，英國隊與白羅斯被分在B組，兩隊原本預計26日要在英國紐卡索交手，但比賽宣布延期，因英國認為白羅斯與俄烏衝突有關，取消該隊簽證，英國內政大臣巴特爾（Priti Patel）表示：「英國不歡迎支持俄羅斯的國家。」白羅斯的下一戰預計於6月舉行。

英國內政大臣巴特爾。（美聯社）

至於H組賽事，俄羅斯在軍事入侵烏克蘭之後，25日依然在主場城市彼爾姆迎戰荷蘭，並以80：69獲勝。

荷蘭籃協在賽前表示：「我們在這種情況下打球非常不舒服。但彼爾姆並不靠近烏克蘭邊境（距離2000公里），還沒有國際體育抵制俄羅斯人。因此，荷蘭隊決定出賽。」俄羅斯在小組賽取得三連勝，已經晉級下一輪，下一場比賽在7月。

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