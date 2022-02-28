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世界盃資格賽》阿提諾繳20分 台灣隊苦戰以19分差不敵澳洲

2022/02/28 16:11

阿提諾繳出全隊最高20分、13籃板。（圖片取自FIBA官網）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣隊今天於2023年世界盃男籃亞大區資格賽再戰東京奧運銅牌澳洲，「新台灣人」阿提諾繳出全隊最高20分、13籃板，但難擋澳洲在禁區強悍攻勢，最終以71：90落敗。

今年碰上疫情及仍在球季期間，台灣隊徵召不易，大多以年輕球員為主，包含5名UBA好手，另外還有職籃隊伍陣中的年輕球員，包含林秉聖、周桂羽等人；雖然台灣隊在這次資格賽對決澳洲、日本已吞下2連敗，但年輕好手們打出拚勁，令人眼睛為之一亮。

首戰碰上平均身高約200公分的澳洲，台灣隊以37分差落敗，今再度交鋒，在「新台灣人」阿提諾領軍下，首節勉強咬住對手，僅落後4分。第2節開局扛不住澳洲在禁區的強悍攻勢，一度被甩開，但該節尾聲，白曜誠、吳曉謹輪流跳出來得分，半場打完台灣隊以10分落後。

即便澳洲在第3節一度將領先擴大到20分，台灣隊仍不放棄，除了阿提諾在籃下奮戰，林秉聖、白曜誠還飆進大號三分球，可惜無力縮小差距，只能吞下本次資格賽的第3敗，澳洲則是3戰全勝。

台灣隊此仗團隊命中率42.65%，有3人得分上雙，阿提諾攻下全隊最高20分、13籃板，周桂羽進帳12分、4籃板，白曜誠挹注10分、6助攻。

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