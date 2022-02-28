NBA》怒推溜馬中鋒領技術犯規 J.布朗批裁判吹判有誤（影音）

J.布朗。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今日塞爾提克作客溜馬主場，以107：128遭地主血洗。綠衫軍整體手感不佳，團隊三分命中率更是不到3成，雙星之一的J.布朗（Jaylen Brown）更險些打出火氣，在一次防守中怒推對方中鋒畢塔吉（Goga Bitadze），隨後也領到一次技術犯規。

不過J.布朗會如此生氣，也不是完全沒有原因。事件發生在下半場，畢塔吉背框向隊友示意要球，但疑似故意將防守他的J.布朗推倒在地，只見沒有任何哨聲響起，火冒三丈的J.布朗立刻起身回推了畢塔吉一把，而此舉確實讓裁判吹哨，只不過吹的是J.布朗的技術犯規。

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賽後記者會上，J.布朗批評裁判沒有給出正確的吹判，無奈解釋道：「他們漏吹那球，實在太明顯了。他們甚至重看了好幾次，也承認那就是個進攻犯規。」他也抱怨畢塔吉的舉動似乎有些超過，「那是個大塊頭，而且我認為他好像想傳達某種訊息。」

J.布朗強調，「這就是為什麼我如此不爽，那種情況下你是不能漏判的，記錄組甚至給了我技術犯規。你們不能就這樣對此事視而不見，很多情況下事情就因如此才會越演越烈。」

此役塞爾提克讓溜馬投進17記三分彈，三分球命中率更高達51.5%，令綠衫軍毫無招架之力。這也是繼12月3日後塞爾提克失掉最多分的比賽，當時他們以130：137敗給爵士。

今日J.布朗拿下全隊次高的23分，雙星之一的塔圖姆（Jayson Tatum）雖砍進全隊最高24分，但22投僅7中的命中率實在不盡理想；反觀溜馬先發5人得分皆上雙，更有4人得分皆上20分。

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