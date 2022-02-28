WTT挑戰賽》莊智淵帶領徒弟彭王維逆轉勝 離16強只差一步

莊智淵。（資料照，記者劉信德攝）

〔記者許明禮／綜合報導〕WTT挑戰賽馬斯喀特（阿曼）站昨天展開資格賽，「桌球教父」莊智淵和「桌球詩人」彭王維的師徒組合，今天在男雙資格賽首輪以3:1逆轉法國組合，只要再贏1場就可闖進16強正賽。

這一站賽事，台灣一哥林昀儒因為和歐洲冠軍杯四強戰撞期被迫退賽，鄭怡靜的混雙搭檔也換成18歲小將黎昕祐。

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南雙方面，廖振珽和黃彥誠直接晉級正賽，莊智淵和彭王維則從資格賽出發，他們首輪遭遇法國的羅蘭德/藍伯特，首局雖以4:11讓出，但次局起掌控局面，以11:6、11:5、11:8連下三城，下一場將和羅馬尼亞的伊歐內斯庫/莫維里努爭奪正賽門票。

男單方面，台灣隊在資格賽遭到重創，黃彥城首輪以2:3遭法國的哈爾查德逆轉；彭王維和黎昕祐則在次輪以1:3分別敗給中國的曹巍、向鵬。廖振珽也以0:3栽在羅馬尼亞的齊瑞塔手上。

女雙方面，國內兩大傳奇老將黃怡樺/劉馨尹展開跨球團的合作，首戰就充滿戲劇性，黃劉配在第4局驚險化解兩個賽末點後士氣大振，最終以11:6、9:11、10:12、14:12、11:3逆轉新加坡的許凱欣/張菀玲，距離16強正賽只差1勝。

女單方面，黃怡樺、黃愉偼和李昱諄都順利挺進資格賽第二輪。

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