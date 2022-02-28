世界盃資格賽》越級打怪拚出膽識！UBA球員白曜誠談意外之旅

23歲的白曜誠今替補登場攻下10分外帶6助攻。（圖片取自FIBA官網）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台灣男籃在世界盃亞洲區資格賽吞下3連敗，但年輕球員打出膽識及希望，今天最令人眼睛為之一亮的正是23歲的白曜誠，他替補登場攻下10分外帶6助攻。

台灣隊以年輕球員為主體，有5名UBA球員，其中來自義守大學的白曜誠今天對人高馬大的澳洲攻下10分，他透露，先前看過影片就知道對手具備身材優勢，但其實首場對上澳洲時，起初還有被嚇到，畢竟同樣都是後衛，卻比他高出一顆頭。

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身高183公分的白曜誠承認，這次的世界盃資格賽對他而言為意外之旅，沒想過可以在現階段入選台灣隊，他說：「一口氣跳了好幾級，真的是越級打怪。」

白曜誠提到，澳洲隊實力堅強，也有身材優勢，至於日本隊則是技巧細膩，也有多位有經驗的頂尖好手，他透露，在對位日本隊主控富樫勇樹時除了疲於奔命之外，還一度差點被晃倒。

本階段3場比賽，白曜誠獲得重用，平均每場出賽時間達28.6分鐘，可攻下7.7分、2.3籃板、2.3助攻，三分球命中率達40％，談到這次的世界盃資格賽經歷，他表示，需學習的地方還很多，特別是處理球的穩定性，而他也將汲取經驗，持續加強自我。

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