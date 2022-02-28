T1》海神連兩戰殺進延長賽 一波流轟垮太陽

高雄海神庫薩斯。（T1聯盟提供）

〔記者吳孟儒／台中報導〕前場在延長賽敗給台啤英熊，高雄全家海神今天沒再讓勝利溜走，先是克服正規賽最多16分落後，最後5分鐘多點開花，打出10：0攻勢，當家射手于煥亞全場飆進5顆三分彈，攻下全隊最高26分，終場以122：113力退台中葳格太陽。

太陽本季與海神4度交手，雙方各取2勝，今天碰頭再次上演激戰，也吸引超過4500名球迷進場，兩隊賽前靜默1分鐘為受戰火波及的烏克蘭祈禱。而作為主場球隊的太陽也邀請藝人郭子乾客串現場轉播DJ，帶動現場氣氛

請繼續往下閱讀...

儘管太陽一度領先16分，卻擋不住海神反撲攻勢，兩隊在最後階段一路激戰，于煥亞先在最後2分56秒投進追平三分球，何喬登隨即回敬超前三分彈，桑尼兩罰俱中，儘管海神布銳克曼投進三分球，太陽的萊特在籃下放進兩分，將比分擴大至4分。

最後1分鐘，海神216公分中鋒庫薩斯兩罰俱中，最後27.7秒籃下又放進追平分，塔克中距離出手沒進，海神庫薩斯操最後一波進攻也落空，兩隊進入延長賽。

台中太陽塔克。（T1聯盟提供）

打出反撲氣勢的海神在最後5分鐘多點開花，庫薩斯、布銳克曼、胡瓏貿和于煥亞輪番跳出得分，反觀太陽陷入得分乾旱期，直到最後2分41秒才靠著何喬登的罰球開張，後段也只有零星攻勢，勝負就此定調。

庫薩斯拿24分、13籃板，于煥亞三分球10投5中拿26分，霍爾替補拿22分，布銳克曼13分、5籃板、5助攻，胡瓏貿有14分進帳。

太陽以何喬登的36分表現最佳，塔克替補拿25分、6籃板，桑尼20分、8籃板，本土球員沒人得分達雙位數。

高雄海神布銳克曼。（T1聯盟提供）

台中太陽丁聖儒。（T1聯盟提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法