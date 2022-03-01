晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MiLB》不會變下一個史瓦伯？ 洋基對大物補手還有規劃

2022/03/01 06:52

威爾斯預計還不會太早離開捕手守位。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕洋基在大聯盟的陣容目前還沒有正式定案，同時小聯盟也有些許問題，不過球團表示，他們目前仍會讓2020年首輪新秀威爾斯（Austin Wells）繼續擔任捕手，還不會太早讓他離開本壘板。

根據《紐約郵報》指出，有些球探關注洋基會不會讓陣中大物威爾斯更改守備位置，因為許多球探報告都指出，威爾斯的防守功力，並不足以讓他能夠長期待在本壘板後方，就像現任紅襪強打史瓦伯（Kyle Schwarber）一樣早早離開捕手崗位。不過就目前而言，洋基還是會讓他維持原始的捕手守位。

洋基隊球員發展部副總裁瑞斯（Kevin Reese）談起威爾斯時表示：「取決於他會待在哪個層級，在2A威爾斯可以與另一名捕手Josh Breaux競爭，然後我們可能會稍微保持創意，讓他的棒子能夠留在打線當中，但這並不是因為擔心他的接捕能力。」

威爾斯在選秀時就是以捕手身分入選，雖然他曾在大學守過一壘與外野所有位置，但他堅持表示自己現在只是個捕手。威爾斯說：「我確實喜愛接捕，這肯定是要求最高的位置，而我很喜歡。」

近期威爾斯正在鍛鍊他的臂力，在選秀時他的臂力就被球探認為是他的弱項，目前大聯盟官網的球探報告也僅給他40分，低於平均的評價。然而除了臂力之外，威爾斯認為自己在接球上得造詣有顯著提升。

上個賽季，威爾斯在打擊上的表現傑出，首個職業賽季他就敲出16發全壘打，攻擊指數0.967，在亞利桑那秋季聯盟18場比賽中更繳出高達1.034的攻擊指數。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。