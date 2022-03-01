MiLB》不會變下一個史瓦伯？ 洋基對大物補手還有規劃

威爾斯預計還不會太早離開捕手守位。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕洋基在大聯盟的陣容目前還沒有正式定案，同時小聯盟也有些許問題，不過球團表示，他們目前仍會讓2020年首輪新秀威爾斯（Austin Wells）繼續擔任捕手，還不會太早讓他離開本壘板。

根據《紐約郵報》指出，有些球探關注洋基會不會讓陣中大物威爾斯更改守備位置，因為許多球探報告都指出，威爾斯的防守功力，並不足以讓他能夠長期待在本壘板後方，就像現任紅襪強打史瓦伯（Kyle Schwarber）一樣早早離開捕手崗位。不過就目前而言，洋基還是會讓他維持原始的捕手守位。

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洋基隊球員發展部副總裁瑞斯（Kevin Reese）談起威爾斯時表示：「取決於他會待在哪個層級，在2A威爾斯可以與另一名捕手Josh Breaux競爭，然後我們可能會稍微保持創意，讓他的棒子能夠留在打線當中，但這並不是因為擔心他的接捕能力。」

威爾斯在選秀時就是以捕手身分入選，雖然他曾在大學守過一壘與外野所有位置，但他堅持表示自己現在只是個捕手。威爾斯說：「我確實喜愛接捕，這肯定是要求最高的位置，而我很喜歡。」

近期威爾斯正在鍛鍊他的臂力，在選秀時他的臂力就被球探認為是他的弱項，目前大聯盟官網的球探報告也僅給他40分，低於平均的評價。然而除了臂力之外，威爾斯認為自己在接球上得造詣有顯著提升。

上個賽季，威爾斯在打擊上的表現傑出，首個職業賽季他就敲出16發全壘打，攻擊指數0.967，在亞利桑那秋季聯盟18場比賽中更繳出高達1.034的攻擊指數。

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