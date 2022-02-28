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NFL》跟著布雷迪奪超級盃冠軍 海盜28歲明星哨鋒急流勇退

2022/02/28 20:30

馬皮特。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕本季首度入選職業盃（NFL明星賽）的坦帕灣海盜哨鋒馬皮特（Ali Marpet），今日於個人Instagram上發文，宣布自己將高掛球鞋，結束為期7年的NFL生涯，令海盜球迷震驚不已。而據《ESPN》消息指出，馬皮特之所以在正值當打之年選擇急流勇退，主要還是考量到自己的健康狀況。

海盜總管Jason Licht也隨後發布聲明，表示對馬皮特的感激，「從不起眼的大學，變成NFL中最全面的進攻鋒線，絕對是我職業生涯中見過最驚奇的事了。」海盜主帥亞瑞安斯則說，儘管不捨，但仍非常恭喜馬皮特在退休前奪下超級盃冠軍以及入選職業盃。

馬皮特畢業於赫伯特和威廉史密斯學院（Hobart and William Smith Colleges），在NCAA層級裡只能排到最低的D3。然而他於2015年以第2輪，總順位第61之姿被海盜選中，成為NCAA D3層級史上選秀順位最高的球員，也是自1990年後首位在前100順位被選中的D3層級球員。

加入海盜後，馬皮特立馬成為球隊進攻鋒線的中流砥柱，甚至被普遍認為是海盜陣中最棒的進攻鋒線。去年超級盃更是替明星跑衛福内特（Leonard Fournette）開路，完成一次27碼達陣，幫助海盜擊敗堪薩斯酋長，奪下超級盃冠軍。

海盜在傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）退休後，球團尚未找到接班先發四分衛任務的人選，明星近端鋒格隆考夫斯基（Rob Gronkowski）也仍未決定去向，多數進攻組成員也都將成為自由球員。如今馬皮特也宣布引退，海盜來季陣容恐怕將有劇烈變動。

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