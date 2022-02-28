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T1》好操！連兩天出賽的張智峰打32分鐘 雲豹中止9連敗

2022/02/28 20:12

張智峰連兩天出賽，今上場打32分鐘。（資料照，T1聯盟提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕昨天才打31分鐘的40歲老將張智峰，今天再度燃燒小宇宙，先發出賽32分16秒，拿7分，加上洋將吉倫狂飆34分，終場桃園雲豹118：99擺平台南台鋼獵鷹，中止9連敗低潮。

雲豹前一次贏球已經是去年12月18日，對手正是台南獵鷹，當時敵營也還沒有「新台灣人」阿提諾坐陣，這次他們把握獵鷹少了阿提諾的情況下，首節就狂飆40分給對手下馬威。

只不過，最多領先20分的雲豹還是打得不輕鬆，前三節打完被追到只差1分，好在第4節即時回神，打出37：19的攻勢奠定勝基，拿下久違的一勝。

張智峰睽違4年後重披戰袍，昨天就已經打了31分鐘拿10分，但他今天不但照常出賽，還打了超過32分鐘，6投2中拿7分，另帶7籃板、3助攻。

吉倫也打出轉戰雲豹後的代表作，他單場投進5顆三分球拿34分，盧捷閔拿20分，戴維斯15分、20籃板，威廉斯有23分、14籃板。

獵鷹的主戰力阿提諾因為正在打世界盃男籃亞洲區資格賽缺陣，今天表現最佳為賈西亞的27分，吉伯特23分，喬登貢獻16分，張幃翔拿10分，是唯一得分破10分的本土球員，吞下9連敗，而他們前次贏球是今年1月1日。

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