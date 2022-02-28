撤銷普廷奧林匹克勳章！ 國際奧會再大動作要求一件事

國際奧會執委會大動作要求各國際運動組織不要邀請俄羅斯與白俄羅斯運動員參賽，同時還撤銷普亭的奧林匹克勳章。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕國際奧委會（IOC）在俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭後，發表聲明譴責俄國違反奧林匹克休戰協議（Olympic Truce）禁止，今天國際奧委會執委會再度發表聲明，建請各國的運動組織不要邀請俄羅斯與白俄羅斯的運動員與官員參賽。

國際奧委會的聲明指出，由於烏克蘭當地被俄羅斯入侵，導致烏克蘭的運動員因為戰亂被禁止參賽，但來自俄羅斯與白俄羅斯的運動員卻還是能夠參加體育賽事。因此為保護全球體育的公正性與所有參賽者的安全，國際奧委會執委會強烈建議國際運動總會聯合會與各項國際體育組織，不要邀請俄羅斯與白俄羅斯的選手與官員參賽。若他們依舊要參賽，不得以俄羅斯與白俄羅斯的名義，僅能以中立國家的方式，同時也不得展示國旗與國歌。

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國際奧委會也表示，若在極端情況下，因組織或者法律的因素無法達成不讓俄羅斯與白俄羅斯參賽的目標，國際奧委會執委會也將協助尋找有效解決方式來幫忙解決困境。同時國際奧委會執委會也堅持先前發表的緊急決議，建議各組織不要在俄羅斯與白俄羅斯舉辦賽事。

同時，在考慮到俄羅斯嚴重違反奧林匹克休戰協議與其他違反奧林匹克憲章的行為，將撤銷所有目前在俄羅斯聯邦政府擔任重要職務，或者其他高級職位人員的奧林匹克勳章，包含俄國總統普廷（Vladimir Putin）、俄羅斯副總理切爾尼申科（Dmitry Chernyshenko）以及俄國特使科扎克（Dmitry Kozak）。

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