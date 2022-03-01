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MLB》結束5年CEO職涯 基特與馬林魚分道揚鑣

2022/03/01 06:54

基特辭任馬林魚隊執行長一職。（資料照，美聯社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕洋基隊名人堂球星基特（Derek Jeter），2017年8月以合資方式買下馬林魚隊股份，並出任執行長。今《紐約郵報》等媒體報導，基特投出震撼彈，宣布辭任馬林魚隊執行長一職，並已發表聲明。

基特在聲明中表示：「我們在5年前有個藍圖，能翻轉馬林魚隊的隊史。身為一個執行長，我很榮幸能夠在我的職涯中，將我們的規劃成真，讓自己成為其中一分子。經過一切努力、信任與責任，我們改變並重新架構這支球隊，且創造長期成功的機會。如今，球隊未來願景已和我5年前來到時不同，也是時候讓我在新球季展開前離開。」

基特表示，他的家人和他本人，都很感謝馬林魚團隊上下和球迷，這支球隊已比他5年前到來的時候要強盛。馬林魚隊官方則表示，雙方都同意終止合作關係，並祝福基特未來一切順利。

基特在2017年8月，和Bruce Sherman團隊共同出資買下馬林魚隊，並出任執行長。《紐約郵報》報導，基特出任執行長5年間，馬林魚隊僅前年受到疫情影響賽季砍半該年，勝率達到5成以上，該年季後賽分區系列賽遭勇士隊橫掃，目前球隊重建已有成果，但仍在為未來努力。

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