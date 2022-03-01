網球》停止戰爭和暴力！俄國一姊恐懼中沉痛發文

帕芙柳琴可娃。（資料照，歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕俄羅斯軍隊侵略烏克蘭，淪為全球公敵，連自家職業運動球星都看不下去，繼新科男網球王梅德維夫 （Daniil Medvedev）呼籲「和平、男單第6盧布列夫（Andrey Rublev）寫下「請不要戰爭」後，去年法網女單亞軍的「俄國一姊」帕芙柳琴可娃（Anastasia Pavlyuchenkova）也無懼壓力，公開在個人推特表態：「停止戰爭和暴力」，引發各界熱議。

帕芙柳琴可娃爆料，自己是在恐懼中沉痛發文：「我從小就打網球，一生都代表俄羅斯出賽，這是我的家、我的祖國。但如今我卻處於恐懼之中，我的家人和朋友也一樣，但我並不害怕清楚地表明立場，我反對戰爭和暴力！個人野心或政治動機，不應該成為行使暴力的理由，這不但奪走我們的未來，也奪走我們的孩子。我很困惑，不知道在這種情況下，該如何提供幫助。我只是名網球選手，我不是政客，也不是公眾人物，我沒有相關經驗，只能公開表態，絕不同意這些決定。停止暴力！停止戰爭！」

請繼續往下閱讀...

現年30歲的帕芙柳琴可娃，本周女單世界排名14，也是目前俄國女網最佳，公認擁有WTA選手中最複雜名字的她，四大滿貫賽都曾勇闖8強，去年更在法網紅土獲得亞軍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法