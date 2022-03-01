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MLB》勞資談不攏新球季恐縮水 哈波向讀賣巨人招手

2022/03/01 08:18

哈波。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟目前仍處於封館狀態，聯盟與工會持續就勞資協議進行協商，今天將是最後期限，若雙方無法達成共識，新賽季恐怕無法如期在美國時間3月31日開打。由於大聯盟開幕遙遙無期，2屆國聯MVP、費城人強打哈波（Bryce Harper）今向讀賣巨人毛遂自薦，有意赴日打球。

如果勞資雙方無法在今天簽署新版勞資協議，新球季第1週的部分場次恐會被取消，這讓大聯盟球員感到十分不滿，哈波就在IG限時動態上PO出自己穿上日職讀賣巨人客場球衣的合成照片，並向巨人喊話，有意去日本「打發時間」。

哈波在2019年以13年3.3億美元轉戰費城人，去年歷經背部、肩膀和手腕受傷，還被97英里（約156公里）火球直擊臉部，卻仍繳出35轟、84打點和3成09打擊率，勇奪相隔6年的第2座國聯年度MVP，儘管哈波轉戰日職的可能性微乎其微，但此舉也代表大聯盟勞資雙方的談判並沒有取得重大進展。

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