MLB》勞資談不攏新球季恐縮水 哈波向讀賣巨人招手

哈波。(資料照,美聯社)





〔體育中心/綜合報導〕大聯盟目前仍處於封館狀態,聯盟與工會持續就勞資協議進行協商,今天將是最後期限,若雙方無法達成共識,新賽季恐怕無法如期在美國時間3月31日開打。由於大聯盟開幕遙遙無期,2屆國聯MVP、費城人強打哈波(Bryce Harper)今向讀賣巨人毛遂自薦,有意赴日打球。

如果勞資雙方無法在今天簽署新版勞資協議,新球季第1週的部分場次恐會被取消,這讓大聯盟球員感到十分不滿,哈波就在IG限時動態上PO出自己穿上日職讀賣巨人客場球衣的合成照片,並向巨人喊話,有意去日本「打發時間」。

哈波在2019年以13年3.3億美元轉戰費城人,去年歷經背部、肩膀和手腕受傷,還被97英里(約156公里)火球直擊臉部,卻仍繳出35轟、84打點和3成09打擊率,勇奪相隔6年的第2座國聯年度MVP,儘管哈波轉戰日職的可能性微乎其微,但此舉也代表大聯盟勞資雙方的談判並沒有取得重大進展。

MLB players have been quite active on social media today. Here’s Bryce Harper: pic.twitter.com/HicvVhOZcU