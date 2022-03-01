日職》「直球有一軍水準！」 平成怪物狂讚巨人20歲小將

「平成怪物」松坂大輔。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕41歲的「平成怪物」松坂大輔去年球季後正式引退，之後將擔任多家媒體球評，積極事業第二春的他，今年特別走訪12球團參加各隊春訓，去了解不同球隊的春訓方式，而昨他在代言廣告記者會上，被問到誰是他本季最看好的選手，「平成怪物」點名的竟是巨人隊中的20歲投手堀田賢慎。

松坂大輔前年7月接受脊椎內視鏡手術，術後雖積極復健，想重返投手丘，但右手臂狀況卻無法改善，去年7月忍痛做出退休決定，西武球團在10月19日對上日本火腿的比賽中，替他舉辦引退賽，「松坂世代」也正式落幕，退役後這位一代名投積極發展事業第二春，日前他也親自走訪日職12球團參觀各隊的春訓情況。

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而昨松坂大輔在代言廣告記者會上，被媒體問到本季最會想關注的球員時，這位名投先表示聯盟中有太多很棒的選手，要挑出一個人實在太難了，不過接著他就表示自己最喜歡的球員，應該是巨人隊的20歲投手堀田賢慎。

前巨人第一指名投手堀田賢慎。（資料照，圖片取自推特）

堀田賢慎在2019被巨人以第一指名選進球隊，但卻在2020年1月時出現手肘發炎的傷勢，雖然在2月恢復投球，不過仍在4月進行了韌帶置換手術，8月25日時已能進行傳接球，不過他的合約也在同年被球團轉為育成合約。

去年重返實戰後堀田賢慎的最快球速已經提升4公里來到155公里，新賽季他也誓言要回歸支配下球員，2月17日對上樂天金鷲的練習賽中，他以中繼投手的身分出場，飆出153公里火球還三振掉安田尚憲，1局投球被敲2安無失分，表現相當不錯。

而松坂大輔也表示集訓時看到堀田賢慎投球，就對他印象相當深刻，「他的直球是一軍等級的！雖然目前他還是育成選手，但只要健康沒有問題，相信一定馬上就會有上場的機會，我對他的表現寄予厚望。」

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