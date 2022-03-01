足球》祖國入侵烏克蘭遭禁賽 俄足協痛批歧視、違反體育精神

俄羅斯遭FIFA禁賽。圖為俄羅斯總統普廷與FIFA主席因凡蒂諾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯上月底入侵烏克蘭，引發國際撻伐，國際足總（FIFA）今宣布將暫時取消俄羅斯的參賽權，對此俄國足協（RFU）也發表聲明反擊。

在波蘭、捷克、瑞典等國足協都表態拒絕與俄羅斯交手後，FIFA今與歐洲足總（UEFA）決定對俄國祭出制裁，暫時取消俄羅斯國家隊與該國俱樂部的參賽權利。

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此舉除恐讓俄羅斯進軍2022世界盃的機會提前破滅外，原定歐霸盃16強的萊比錫與斯巴達克莫斯科一役也遭取消，由萊比錫直接晉級8強。

針對FIFA與UEFA的決定，俄國足協也發聲明表達堅決反對的立場，並稱這是歧視、政治干涉體育，「我們認為這項決定既違背體育道德和公平競爭的精神，亦違背國際競賽的標準和原則。」

聲明表示這個決定是「明顯的歧視」，對許多運動員、教練、俱樂部帶來影響，「更重要的是，國際體育組織應該要以數以萬計的俄羅斯和國際球迷的利益為優先考量。在國際體育體壇向來堅持平等、相互尊重和獨立於政治的原則之下，這是分裂體壇的行為。」

RFU最後也表示，根據國際體育法，該組織有權對FIFA與UEFA的決定提出異議。

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