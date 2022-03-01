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足球》爺爺遭處決、童年曾淪為難民 皇馬明星中場呼籲俄國停戰

2022/03/01 10:38

皇馬明星中場莫德里奇。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，掀起戰火引發國際撻伐，體壇也群起抵制俄羅斯參加國際賽事。效力西甲足球豪門皇家馬德里的明星中場莫德里奇（Luka Modric），曾親身經歷過戰爭的殘酷，呼籲俄羅斯即刻停戰。

36歲的莫德里奇小時候曾與家人經歷過克羅埃西亞獨立戰爭，曾經淪為戰爭難民，與他有深厚感情的祖父遭塞爾維亞民兵處決，這也讓莫德里奇留下難以抹滅的傷痛。

對於俄羅斯入侵烏克蘭，莫德里奇在推特上表示，「我在戰爭中長大，我不希望再有人受到戰爭的摧殘，必須停止這種讓無辜者喪生的荒謬行為，我們只要和平的生活。」

莫德里奇曾在2018年率領克羅埃西亞拿下世界盃亞軍，賽後獲頒世界盃金球獎。他在該年也橫掃榮獲國際足總最佳足球獎，國際足總最佳男子球員獎，歐洲最佳球員和金球獎等獎項，也是首位同年獲得四大獎的選手，成功打破由世界足壇兩大球王C.羅納度（Cristiano Ronaldo）與梅西（Lionel Messi）壟斷了十年的世界足球先生的榮耀，成為球壇的「大滿貫先生」。

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