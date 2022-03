足球》爺爺遭處決、童年曾淪為難民 皇馬明星中場呼籲俄國停戰

皇馬明星中場莫德里奇。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭,掀起戰火引發國際撻伐,體壇也群起抵制俄羅斯參加國際賽事。效力西甲足球豪門皇家馬德里的明星中場莫德里奇(Luka Modric),曾親身經歷過戰爭的殘酷,呼籲俄羅斯即刻停戰。

36歲的莫德里奇小時候曾與家人經歷過克羅埃西亞獨立戰爭,曾經淪為戰爭難民,與他有深厚感情的祖父遭塞爾維亞民兵處決,這也讓莫德里奇留下難以抹滅的傷痛。

對於俄羅斯入侵烏克蘭,莫德里奇在推特上表示,「我在戰爭中長大,我不希望再有人受到戰爭的摧殘,必須停止這種讓無辜者喪生的荒謬行為,我們只要和平的生活。」

莫德里奇曾在2018年率領克羅埃西亞拿下世界盃亞軍,賽後獲頒世界盃金球獎。他在該年也橫掃榮獲國際足總最佳足球獎,國際足總最佳男子球員獎,歐洲最佳球員和金球獎等獎項,也是首位同年獲得四大獎的選手,成功打破由世界足壇兩大球王C.羅納度(Cristiano Ronaldo)與梅西(Lionel Messi)壟斷了十年的世界足球先生的榮耀,成為球壇的「大滿貫先生」。

I grew up during war and I don't wish it on anyone. We must stop this nonsense where innocent people die. We want to live in peace. #StopWar