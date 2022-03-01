NBA》厄文仍受限疫苗規定 紐約市長強調不會有特例

籃網明星控衛厄文本季鬧出疫苗風波。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕紐約市長亞當斯（Eric Adams）昨宣布下周有望鬆綁防疫政策，但美媒隨後也點出厄文（Kyrie Irving）仍會受制於企業的防疫規定，還是無法在主場出賽，今日市長也親自證實此事，並表示不會為了厄文而破例。

亞當斯今日受訪時先是強調自己很希望紐約能夠奪冠、想要讓厄文回到主場，但表示其中有太多風險，並且與老闆蔡崇信談過，2人都非常想要找到能讓厄文上場的辦法，不過也不能夠再讓城市面臨被封鎖的狀況。

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雖亞當斯昨日表示，紐約市將有望在3月7日（當地時間）取消對室內飲食、健身、娛樂等場所的疫苗要求，但厄文仍受制於私人企業的疫苗政策，該政策要求私人企業的所有員工、雇員都要打疫苗，因此即使能夠進入主場，但也無法真正站上球場打球。

亞當斯也證實此事說：「當我向無數紐約市的員工說『如果你不遵守規定，你將無法被雇用』，卻對僅僅一位球員實行特例，那這會發出錯誤的訊息，這並不是正確的做法。」

昨日亞當斯的新聞發言人其實就已在推特率先證實這項消息，並且再次呼籲「讓所有紐約人恢復正常生活的最快方法，就是讓『所有人』接種疫苗。」

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