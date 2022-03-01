晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》動起來！ 湖人釋出前明星中鋒 找浪人後衛當魏少替補

2022/03/01 09:38

奧古斯丁將加盟湖人。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人本季戰績不如預期，僅以27勝33敗排在西部第9，在交易大限截止前也未有任何動靜，據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania），湖人在自由市場終於有所動作，將會釋出33歲明星中鋒D.喬丹（DeAndre Jordan），改簽曾效力過10支球隊的浪人後衛奧古斯丁（D.J. Augustin）。

上季原先效力籃網的D.喬丹，休賽季被交易至活塞後，隨後與球團達成買斷協議，並以底薪合約搭上湖人奪冠列車，不過卻未獲總教練沃格爾重用，上場時間除了被「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）等人給分瓜外，球隊又以小球戰術為主，讓他毫無發展空間，本季出賽32場，上場時間平均為12.8分鐘，場均貢獻4.1分、5.4籃板。

D.喬丹。（資料照，今日美國）

查拉尼亞今天在推特指出，湖人將釋出D.喬丹，另外引進經驗豐富且擁有投射能力的34歲資深後衛奧古斯丁，他曾經效力過黃蜂、溜馬、暴龍、公牛、活塞、雷霆、金塊、魔術、公鹿和火箭，生涯場均繳出9.6分、3.9助攻，三分命中率達38％，他將成為魏斯布魯克（Russell Westbrook）的替補控衛。

此外，由於「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）受傷，再加上釋出D.喬丹，禁區長人出現空缺，湖人也有意與24歲的年輕球員加布瑞爾（Wenyen Gabriel）簽下雙向合約，本季曾在鵜鶘、籃網和快艇打過工，湖人看中他的天賦和運動能力，希望身高6呎9吋的他能分擔禁區的責任，他本季在發展聯盟場均有16.8分、8.8籃板和2.1阻攻的表現。

加布瑞爾。（資料照，美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。