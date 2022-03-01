NBA》動起來！ 湖人釋出前明星中鋒 找浪人後衛當魏少替補

奧古斯丁將加盟湖人。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人本季戰績不如預期，僅以27勝33敗排在西部第9，在交易大限截止前也未有任何動靜，據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania），湖人在自由市場終於有所動作，將會釋出33歲明星中鋒D.喬丹（DeAndre Jordan），改簽曾效力過10支球隊的浪人後衛奧古斯丁（D.J. Augustin）。

上季原先效力籃網的D.喬丹，休賽季被交易至活塞後，隨後與球團達成買斷協議，並以底薪合約搭上湖人奪冠列車，不過卻未獲總教練沃格爾重用，上場時間除了被「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）等人給分瓜外，球隊又以小球戰術為主，讓他毫無發展空間，本季出賽32場，上場時間平均為12.8分鐘，場均貢獻4.1分、5.4籃板。

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D.喬丹。（資料照，今日美國）

查拉尼亞今天在推特指出，湖人將釋出D.喬丹，另外引進經驗豐富且擁有投射能力的34歲資深後衛奧古斯丁，他曾經效力過黃蜂、溜馬、暴龍、公牛、活塞、雷霆、金塊、魔術、公鹿和火箭，生涯場均繳出9.6分、3.9助攻，三分命中率達38％，他將成為魏斯布魯克（Russell Westbrook）的替補控衛。

此外，由於「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）受傷，再加上釋出D.喬丹，禁區長人出現空缺，湖人也有意與24歲的年輕球員加布瑞爾（Wenyen Gabriel）簽下雙向合約，本季曾在鵜鶘、籃網和快艇打過工，湖人看中他的天賦和運動能力，希望身高6呎9吋的他能分擔禁區的責任，他本季在發展聯盟場均有16.8分、8.8籃板和2.1阻攻的表現。

加布瑞爾。（資料照，美聯社）

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