NBA》明星中鋒才傳遭湖人釋出 七六人已準備搶人

七六人補強盯上湖人準備釋出的中鋒D.喬丹。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕稍早《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）才爆料，33歲明星中鋒D.喬丹（DeAndre Jordan）將會被湖人隊釋出，不過《ESPN》記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）隨後卻接著爆料，七六人早就有意找他來當替補中鋒，D.喬丹應該很快就能找到頭路。

D.喬丹在聯盟中擁有13年資歷，生涯曾效力快艇、獨行俠、尼克、籃網，也是NBA歷史上唯一一位生涯至少2個賽季，單季投籃命中率超過7成的球員。上季效力籃網的他，休季期間先被交易到活塞後買斷合約，以底薪加盟湖人，然而來到洛杉磯後，以先發身份打了19場比賽後就幾乎遭棄用，出場時間、得分和多項紀錄都創下生涯新低，先前就傳出湖人早早就將他視為冗員。

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不過沃納洛斯基撰文指出，有消息人士透露，自從把卓蒙德（Andre Drummond）等人打包送去籃網換回明星後衛哈登（James Harden）後，七六人就一直積極在尋找能擔任替補中鋒的人選，而將被湖人放棄的D.喬丹便成為他們首要的補強目標，無論最後D.喬丹是被揮棄還是直接成為自由球員，目前七六人都是他最有可能的新下家。

33歲的D.喬丹本季和湖人簽得是一份一年260萬美元的底薪合約，如果最後他不是以承接合約的方式，而是選擇以自由球員的身份而加盟七六人，將能為費城大軍省下230萬美元的豪華稅。

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