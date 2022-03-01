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網球》姐代母職獨自帶妹出征 21歲烏克蘭女將因無情戰火一夕成長

2022/03/01 10:22

雅絲特蓮絲卡。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日前因家鄉遭俄國入侵、被迫與家人分別的烏克蘭女將雅絲特蓮絲卡（Dayana Yastremska），今與妹妹在里昂公開賽首輪出局，賽後記者會上依舊心繫祖國。

世界排名曾高居21的雅絲特蓮絲卡與妹妹伊凡娜（Ivanna）在俄國入侵烏克蘭前兩天得到里昂公開賽的外卡資格，原本預計同行的父親因此決定留在家鄉，忍痛從姐妹倆搭船離開烏克蘭。

雅絲特蓮絲卡姐妹今在女雙首輪以2：6、4：6不敵西班牙賈西亞培瑞茲（Georgina Garcia-Perez）／瑞士克諾爾（Xenia Knoll）組合，「我為妹妹的表現感到驕傲，但同時因為現在烏克蘭的情勢，我們其實提不太起精神來。」21歲女將在落敗後表示。

15歲的伊凡娜在進場與退場時身上都披著烏克蘭的國旗，她其實先前只在ITF賽事打過4場比賽，此役是她的WTA初登場，雖有姐姐帶領，但在祖國深陷戰火之際要上場已實屬不易。

21歲的雅絲特蓮絲卡也因突如其來的戰爭被迫成長，21歲的她今在記者會上表示，以往比賽都有爸爸或媽媽陪同，雙親總是給予最好的照顧，如今這個責任落在自己肩上，「現在伊凡娜跟著我來比賽，我有非常大的責任，我以為她為榮，畢竟她的職業生涯才剛開始。」

雅絲特蓮絲卡明天會進行單打賽事，對手來自羅馬尼亞的博格丹（Ana Bogdan），「雖然現在無法完全專心在網球上，但我的國家以及所有試著活下來的烏克蘭人民就是我最大的動力。」

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