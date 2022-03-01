跆拳道》加入抵制普廷行列！跆拳道總會撤銷他「黑帶9段」

世界跆拳道聯盟宣布將撤銷2013年獸與普廷的黑帶9段最高榮譽。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯上月月底日入侵烏克蘭，受到國際譴責，全球體壇也紛紛抵制，國際奧委會（IOC）日前宣將撤銷包含俄國總統普廷（Vladimir Putin）在內等多位高級職位人員的奧林匹克勳章，昨世界跆拳道聯盟（World Taekwondo Federation，簡稱WT）也跟進，宣布將撤銷普廷的跆拳道黑帶九段榮譽證書。

為了支持俄羅斯跆拳道的發展，2013年11月普廷參訪南韓時，曾獲得WTF主席趙正源頒證黑帶九段的最高榮譽，當時普廷還謙稱，不知道自己是否值得獲頒如此殊榮，但說會把這份榮譽視為對他大力推動這項優雅武術的肯定。

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然而普廷於上月24日正式授權俄軍在烏東頓巴斯地區執行「特種軍事作戰」（Special Military Operations），要烏克蘭軍方放下武器和回家，也警告「只要任何人試圖接下，俄羅斯將立即回應」，甚至還放話「如果外國介入，俄羅斯將立即採取行動」，開戰進入第六天，死傷人數也不斷增加。

繼國際奧委會後，昨世界跆拳道聯盟也在官網發表聲明，宣布將撤銷2013年授予普廷的黑帶九段最高榮譽，聲明指出「世界跆拳道協會強烈譴責對於襲擊烏克蘭無辜生命的殘暴行為，這違背了WT『和平比勝利更寶貴』的願景以及本協會尊重和寬容的價值觀，因此我們決定撤銷先前授予普廷的黑帶九段榮譽。」

同時，跆拳道聯盟也宣布將比照國際奧會模式，不主動要邀請俄羅斯與白俄羅斯的選手與官員參賽，若他們依舊要參賽，則不得以俄羅斯與白俄羅斯的名義，僅能以中立國家的方式，也不得展示國旗或演奏國歌。

世界跆拳道聯盟發表聲明。（圖片擷取自WT官網）

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