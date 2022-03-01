NBA》前狀元郎佛爾茲苦熬418天重返賽場 魔術大勝溜馬奪2連勝

佛爾茲睽違418天後重返賽場。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕頂著2017年選秀狀元頭銜加入NBA的佛爾茲（Markelle Fultz），去年簽下3年5000萬美元（約14億台幣）之後，因左膝前十字韌帶撕裂休養超過一年，睽違418天首度重返賽場，對戰溜馬上場16分鐘，繳出10分、6助攻的好表現，魔術終場以119：103贏球，明星賽後拉出一波2連勝。

佛爾茲從七六人展開職業生涯，沒想到遭逢怪病纏身，不斷和肩膀傷勢及出手動作抗爭，最後在費城無發展空間下，被交易至奧蘭多，2019年他繳出場均12.1分、5.2助攻，成為球隊仰賴的頭號控衛，並以3年5000萬美元續約，但去年只打了8場，就因左膝前十字韌帶撕裂高掛免戰牌，休養了超過1年才歸隊。佛爾茲今天替補上場16分鐘，得分效率十分不錯，7投5中得到10分，另有6助攻和2籃板。

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佛爾茲睽違418天後重返賽場。（法新社）

魔術今天點點開花，共有8人得分上雙，在第三節打出35：19的攻勢奠定勝基，W.卡特（Wendell Carter Jr.）攻下全隊最高的21分、12籃板，F.華格納（Franz Wagner）和班巴（Mohamed Bamba）都挹注15分，後者另有10籃板，蘇格斯（Jalen Suggs）則有14分、10助攻的表現。

溜馬哈里伯頓（Tyrese Haliburton）攻下全場最高的23分，另有7助攻、5籃板和2抄截，希爾德（Buddy Hield）貢獻18分、6助攻，J.史密斯（Jalen Smith）有14分、8籃板。

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