足球》與烏克蘭隊友超麻吉 俄國腳超狂進球後拒絕慶祝（影音）

米蘭楚克進球後不見喜悅。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯舉兵入侵烏克蘭引發全球撻伐，國際體壇也紛紛祭出制裁，而在賽場上也出現俄羅斯選手覺得自己無顏面對烏克蘭隊友的例子。

今天義甲亞特蘭大對上桑普多利亞之戰，亞特蘭大的俄羅斯國腳米蘭楚克（Aleksei Miranchuk）在第86分鐘連過4人後左腳起踢成功射門，助隊擴大至4：0領先，但進球後他卻低下頭臉上絲毫不見喜悅、還舉起雙手示意隊友不要慶祝。

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米蘭楚克此舉與隊友馬林諾夫斯基（Ruslan Malinovskyi）不無關係，後者日前在戰爭爆發後脫下球衣後露出寫著「烏克蘭不要戰爭」文字的襯衣，此役則因賽前熱身傷及小腿缺陣。

米蘭楚克與馬林諾夫斯基兩人私交甚篤，亞特蘭大中場德魯恩（Marten de Roon）就表示：「這些日子很辛苦，Ruslan因為家人和家鄉的困境過得很煎熬，但他們總是一起聊天、感情很好。」

開賽前亞特蘭大總管馬里諾（Umberto Marino）也表示，兩人的友情就是展現事態該如何發展的最佳例子，「兩個背景十分相似的男孩發展出真摯的友誼。」

El jugador ruso del Atalanta Aleksei Miranchuk ha hecho un golazo hace un rato contra la Sampdoria.



No lo celebra, agacha la cabeza como avergonzado, sus compañeros van a abrazarle.



En ese vestuario está el ucraniano Ruslan Malinovskyi, hoy lesionado.pic.twitter.com/YqXG4Grpgp — Jorge Escorial （@Jorgeescorial） February 28, 2022

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