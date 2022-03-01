晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 足球

足球》與烏克蘭隊友超麻吉 俄國腳超狂進球後拒絕慶祝（影音）

2022/03/01 11:38

米蘭楚克進球後不見喜悅。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯舉兵入侵烏克蘭引發全球撻伐，國際體壇也紛紛祭出制裁，而在賽場上也出現俄羅斯選手覺得自己無顏面對烏克蘭隊友的例子。

今天義甲亞特蘭大對上桑普多利亞之戰，亞特蘭大的俄羅斯國腳米蘭楚克（Aleksei Miranchuk）在第86分鐘連過4人後左腳起踢成功射門，助隊擴大至4：0領先，但進球後他卻低下頭臉上絲毫不見喜悅、還舉起雙手示意隊友不要慶祝。

米蘭楚克此舉與隊友馬林諾夫斯基（Ruslan Malinovskyi）不無關係，後者日前在戰爭爆發後脫下球衣後露出寫著「烏克蘭不要戰爭」文字的襯衣，此役則因賽前熱身傷及小腿缺陣。

米蘭楚克與馬林諾夫斯基兩人私交甚篤，亞特蘭大中場德魯恩（Marten de Roon）就表示：「這些日子很辛苦，Ruslan因為家人和家鄉的困境過得很煎熬，但他們總是一起聊天、感情很好。」

開賽前亞特蘭大總管馬里諾（Umberto Marino）也表示，兩人的友情就是展現事態該如何發展的最佳例子，「兩個背景十分相似的男孩發展出真摯的友誼。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。