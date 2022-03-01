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NBA》籃網三巨頭、主帥不在慘輸36分 暴龍菜鳥比肩「飆風玫瑰」

2022/03/01 12:14

暴龍菜鳥巴恩斯上半場命中率100%。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網今在主場出賽，杜蘭特（Kevin Durant）持續高掛免戰牌、厄文（Kyrie Irving）礙於規定無法上陣，加上又少了主帥奈許（Steve Nash），今全面失守以97：133不敵暴龍，最近17場輸了14場。

目前已跌落至東部第8的籃網，今面對第7的暴龍賽前就傳出不利消息，主帥奈許因觸發健康安全協議無法親自帶兵指揮，由助理教練沃恩（Jacque Vaughn）代班，加上三巨頭持續缺陣，此役幾乎毫無抵抗之力。

籃網今在首節就被對手予取予求，暴龍在外線頻頻開火三分球9投6中、第一節就轟下42分，就此揚長而去，未給東道主任何反撲機會。

特別是暴龍菜鳥巴恩斯（Scottie Barnes）今火力全開，首節5投5中拿13分，次節也5次出手都未落空繳出11分，上半場命中率100%，是繼2009年羅斯（Derrick Rose）之後第一位在前兩節至少10次出手命中率100%的菜鳥。

除終場拿下28分、單季新高16籃板的巴恩斯外，替補上陣的阿丘瓦（Precious Achiuwa）也有20分8籃板進帳、頂替范維利特（Fred VanVleet）上陣的弗林（Malachi Flynn）挹注18分。

籃網方面，板凳出發的艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）繳全隊最高15分、C.湯瑪斯（Cam Thomas）與B.布朗（Bruce Brown）各有14分進帳，小柯瑞（Seth Curry）上場23分鐘拿11分。

籃網慘輸暴龍。（法新社）

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