NBA》超狂顏扣+零秒壓哨彈 莫蘭特轟52分成灰熊隊史首人（影音）

莫蘭特轟今天轟下隊史單場最高的52分,率領灰熊擊敗馬刺。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕灰熊少主莫蘭特(Ja Morant)走出撞牆期,本季屢屢打破生涯單場得分新高,日前對戰公牛狂砍46分,今天再度轟下生涯新高的52分,同時也是隊史首位飆破50分的球員,率隊於主場以118:105大勝馬刺,明星賽後拉出一波2連勝。

莫蘭特上半場火力全開,飆進4顆三分球灌進29分,並在第2節上演精彩飛身顏扣,預約本週最佳好球,馬刺中鋒博爾特(Jakob Poeltl)成為影片配角,他也在上半場最後0.4秒在空中接獲隊友「水行俠」S.亞當斯(Steven Adams)宛如四分衛的長傳,零秒出手投進壓哨球,讓主場球迷嗨到最高點,灰熊上半場以68:58領先馬刺。

莫蘭特轟顏扣博爾特。(法新社)

莫蘭特下半場持續發力狂砍23分,攻下生涯單場新高的52分,成為灰熊史上第一位單場得分達50分的球員,今天之前,在全聯盟30支球隊歷史當中,只剩灰熊還沒有人得分能破50分,創隊27年後如今由莫蘭特達成,此役他30投22中,豪取52分和7籃板,率領灰熊以118:105大勝,賞給馬刺2連敗。

馬刺以沃克(Lonnie Walker IV)的22分最佳,D.穆雷(Dejounte Murray)則有21分、8助攻和3抄截。「帕總」帕波維奇(Gregg Popovich)目前累積1334勝,要追平尼爾森(Don Nelson)的1335勝只能等待下一場對戰國王。

莫蘭特上半場終了前投進壓哨球。(法新社)

Ja Morant did this all in one game



Deep three

Poster dunk

Wild buzzer-beater

Franchise-record 52 Pts pic.twitter.com/y6mRvjTb0X