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NBA》超狂顏扣+零秒壓哨彈 莫蘭特轟52分成灰熊隊史首人（影音）

2022/03/01 12:21

莫蘭特轟今天轟下隊史單場最高的52分，率領灰熊擊敗馬刺。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕灰熊少主莫蘭特（Ja Morant）走出撞牆期，本季屢屢打破生涯單場得分新高，日前對戰公牛狂砍46分，今天再度轟下生涯新高的52分，同時也是隊史首位飆破50分的球員，率隊於主場以118：105大勝馬刺，明星賽後拉出一波2連勝。

莫蘭特上半場火力全開，飆進4顆三分球灌進29分，並在第2節上演精彩飛身顏扣，預約本週最佳好球，馬刺中鋒博爾特（Jakob Poeltl）成為影片配角，他也在上半場最後0.4秒在空中接獲隊友「水行俠」S.亞當斯（Steven Adams）宛如四分衛的長傳，零秒出手投進壓哨球，讓主場球迷嗨到最高點，灰熊上半場以68：58領先馬刺。

莫蘭特轟顏扣博爾特。（法新社）

莫蘭特下半場持續發力狂砍23分，攻下生涯單場新高的52分，成為灰熊史上第一位單場得分達50分的球員，今天之前，在全聯盟30支球隊歷史當中，只剩灰熊還沒有人得分能破50分，創隊27年後如今由莫蘭特達成，此役他30投22中，豪取52分和7籃板，率領灰熊以118：105大勝，賞給馬刺2連敗。

馬刺以沃克（Lonnie Walker IV）的22分最佳，D.穆雷（Dejounte Murray）則有21分、8助攻和3抄截。「帕總」帕波維奇（Gregg Popovich）目前累積1334勝，要追平尼爾森（Don Nelson）的1335勝只能等待下一場對戰國王。

莫蘭特上半場終了前投進壓哨球。（法新社）

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