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NBA》德羅森熄火無緣鬼神紀錄 公牛遭熱火暴打吞2連敗

2022/03/01 12:06

熱火退公牛。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕公牛今日踢館熱火，近期超火燙的德羅森（DeMar DeRozan）此役未能延續手感，只攻下18分，無緣挑戰隊史驚人紀錄，而球隊也整場遭熱火暴打，一度落後24分，差距懸殊，終場以99：112吞2連敗，熱火則喜收4連勝。

德羅森近期表現相當驚人，曾連續8場得分至少35分，另外也連續10場比賽攻下30分以上，雖僅差1場，就能追平「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）所創下的隊史連11場得分破30分的驚人紀錄，不過今日他16投7中，僅攻下18分，可惜無緣挑戰紀錄。

本場戰局一面倒，公牛外線手感低迷，命中率僅24.1%，而熱火首節就多點開花，曾一度領先多達14分，第三節更是打出36：21，該節熱火命中率59.1%，公牛僅36.4%，雙方達到本場最大分差24分，熱火也奠定勝基到最後都保持領先，終場以112：99收勝。

凡森（Gabe Vincent）本場以先發身份為熱火攻下20分，艾德巴約（Bam Adebayo）和巴特勒（Jimmy Butler）皆攻下15分，替補方面赫爾羅（Tyler Herro）20分，斯特魯斯（Max Strus）13分進帳。

公牛方面，拉文（Zach LaVine）22分，多桑姆（Ayo Dosunmu）18分，德羅森雖拿18分無緣挑戰紀錄，但亦有3次抄截的表現，伍切維奇（Nikola Vucevic）貢獻14分。

德羅森無緣挑戰喬丹紀錄。（法新社）

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