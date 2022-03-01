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體育 籃球 NBA

NBA》新科三分王砍進關鍵三分彈 灰狼成功踢館騎士（影音）

2022/03/01 12:52

湯斯砍進致勝三分球。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕前役慘遭七六人痛宰的灰狼隊今作客出戰騎士，三劍客湯斯（Karl-Anthony Towns）、艾德華茲（Anthony Edwards）和羅素（D'Angelo Russell）合取59分，在二、三節建立起多達23分的領先優勢，最後湯斯發揮新科三分王實力，飆進重要三分彈擋下騎士最後的反撲，終場就以127：122下剋上成功踢館。

灰狼今在客場出戰開局慢熱、手感不佳，反觀騎士艾倫（Jarrett Allen）獨拿10分，首節打完就取得37：26雙位數領先，沒想到次節場上風雲變色，灰狼開節就拉出一波7：2的攻勢，將落後的分數追進，先前曾連3場得分都僅有個位數的前狀元郎艾德華茲找回準星，單節進帳9分，上半場打完，灰狼反以3分超前。

艾德華茲。（美聯社）

易籃後，灰狼砲火更加猛烈，羅素、艾德華茲在外線轟炸籃框，開節又是一波9：2的攻勢，貝佛利（Patrick Beverley）手感也甦醒連拿5分，第三節打完灰狼已取得23分領先，不過第四節騎士展開強力反撲，靠著洛夫（Kevin Love）、奧斯曼（Cedi Osman）攜手飆分，在最後33秒將比數扳平，然而此時換新科三分球王湯斯挺身而出，在最後12秒放進重要的三分彈，也澆熄騎士反攻氣焰，終場就以5分之差驚險獲勝。

灰狼此役由羅素拿下全隊最高25分，另有4籃板、3助攻，投進關鍵三分球的湯斯，繳出17分4籃板3助攻，找回準星的艾德華茲同樣拿下17分，另有4籃板ˋ、4助攻單場還送出4次抄截，不過外線5投1中還是得加油，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）17分，T.普林斯（Taurean Prince）15分，貝佛利11分6助攻3火鍋。

D.羅素。（法新社）

騎士洛夫砍進5顆三分彈、拿下全場最高的26分，另有5籃板4助攻，同樣也飆進5顆三分球的奧斯曼最後繳出21分5助攻，J.艾倫21分8籃板，古德溫（Brandon Goodwin）17分12助攻4籃板2抄截，莫布里（Evan Mobley）則有15分10籃板4助攻2阻攻進帳。

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