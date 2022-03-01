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中職》新竹市立棒球場進度98％ 林智堅：7月底開打首戰

2022/03/01 12:06

新竹市立棒球場目前已經接近完工。（記者蔡彰盛攝）

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府投入12億重建新竹市立棒球場，為竹竹苗唯一符合職棒規格球場，市長林智堅宣布，目前工程進度已98%，主體結構、燈柱、大營幕、頂棚設都置完成，本周開始鋪設草皮，預計3月底完成、開始養護工作；龍來球場公司預計3月底進場裝修室內、牛棚空間，並將裝設環場LED。棒球場將於下半季職棒賽事開打，預計7月底開打首戰。此外，棒球場停車場也將於4月完工，為全國首創智慧調撥停車，依賽事規模調撥停車場內汽車格為機車格。

市府表示，新竹市立棒球場主體結構已完成，除草皮、室內裝修外已全數完工，建築外觀為清水混凝土、落地玻璃質樸樣貌，棒球場場內燈柱、大螢幕及頂棚也已就序。建築主體為地下1樓、地上4樓，1F規劃商店、售票口，2F觀賽空間，3F VIP室，4F為觀賽空間，觀眾總席次達1萬席。行政區位於4F辦公室，球團則使用B1及1F空間，地下室為停車場。

市府說明，目前場內已開始進行紅土鋪設、外野拉皮、騎樓順平及整理周邊景觀，重點草皮工程3月底前完成種植並進行草皮養護，未來迎路面設6間商舖，球賽期間將帶動周邊商圈熱絡。棒球場未來委由龍來球場股份有限公司經營，球場公司預計3月底進場裝修室內、牛棚空間並裝設環場LED。

市府說明，棒球場工程也包含新設地下停車場，4月底完工，規劃300格汽車位，連同民富停車場240格、路邊停車格150格，共提供700格車位。因應賽事，停車場引進全國首創智慧調撥停車，依賽事規模調撥停車場內汽車格為機車格，另配合9大智慧功能：「車牌辨識」、「車位在席燈號」、「場內剩餘車位導引標誌」、「多功能繳費機」、「行動支付繳款」、「手機智慧尋車」、「電子票證扣款」、「汽機車停放空間調撥」、「入場資訊看板」。

此外，考量場地周遭西大路、民富街、少年街路幅較小，為保持交通順暢，依賽事規模啟動全國首創智慧調撥停管系統，將汽車格改為機車格，提供給新竹縣市民使用，另規劃接駁車路線，鼓勵外縣市球迷搭乘接駁車觀賽；非賽事期間開放民眾停放車輛，也紓解周遭停車空間不足問題。

市府補充，新竹市立棒球場超過45年歷史，主體結構老舊、耐震係數不足，且球場燈柱、無停車空間等缺失，市府108年啟動重建工程，全新設置LED全彩大螢幕搭配電子螢幕計分板，提升球迷觀賞體驗，另增設地下停車場。

新竹市立棒球場已接近完工。（記者蔡彰盛攝）

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