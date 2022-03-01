NBA》雷霆少主狂砍37分無用 國王6人上雙止4連敗

吉爾吉斯亞歷山大（左）空砍37分。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕國王今日作客雷霆，雖然雷霆少主吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）狂砍37分10助攻，不過國王這邊有多達6人得分上雙，並且在下半場拉出攻勢，終場以131：110終止4連敗。

雙方上半場打得膠著，戰成59：59，其中吉爾吉斯亞歷山大就攻下19分8助攻。第三節國王開局不順，遭雷霆打出9：0，不過國王多點開花，漸漸縮小差距，末段更以15：5收尾，取得99：90領先，國王該節命中率達69.6%，攻下40分，末節福克斯（De'Aaron Fox）獨砍11分率隊延續氣勢攻下32分，而雷霆則是命中率下滑，16投僅5中，只拿下20分，終場國王以131：110大勝。

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國王6人得分上雙，福克斯29分10助攻，萊爾斯（Trey Lyles）24分，巴恩斯（Harrison Barnes）23分，沙波尼斯（Domantas Sabonis）14分，替補方面，迪文森佐（Donte Divincenzo）14分，米契爾（Davion Mitchell）13分。

國王止4連敗。（今日美國）

國王止4連敗。（美聯社）

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