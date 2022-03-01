MLB》洋基重砲求職網站更新履歷 專長：三振、把球打進佈陣

蓋洛。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟與工會在當地時間2月28日進行協商，目前仍無法達成共識，除費城人強打哈波（Bryce Harper）開玩笑要加入日職外，洋基外野手蓋洛（Joey Gallo）也更新履歷，還在特長項目自嘲一番。

大聯盟與工會在持續針對新版勞資協議進行協商，28日進行最終談判若未達成協議，球季將確定縮水，目前雙方已經進入談判第15小時，超過當地午夜時間，這場跨夜會談是否仍有結果尚待關注。

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封館超過3個月、春訓延宕，許多球員也開始失去耐心，除兩屆國聯MVP哈波今在Instagram放話要加盟讀賣巨人外，洋基外野手蓋洛也在社群貼出職業社交網站LinkedIn上的履歷，其中在特長的部分還搞笑寫下「三振」、「把球打進佈陣」。

蓋洛去年雖打出38轟，但吞下213次三振也是全聯盟最多，此外根據統計，他因佈陣被沒收了15支安打。隸屬波拉斯旗下的他預計在明年成為自由球員。

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