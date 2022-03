足球》歐冠盃震撼扳倒皇馬 烏克蘭籍主帥卸下兵符投軍抗俄

舍里夫總教練維尼杜布。(資料照,歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕烏克蘭遭到俄羅斯入侵,國人紛紛挺身捍衛家園,摩爾多瓦舍里夫足球俱樂部的總教練維尼杜布(Yuriy Vernydub)投身軍旅,幫助祖國力抗俄軍的威脅。

56歲的維尼杜布去年曾率領舍里夫隊史首度闖進歐冠盃,在小組賽對戰西甲豪門皇家馬德里上演大驚奇,在客場以2:1爆冷贏球,寫下歷史新頁。由於俄羅斯侵略烏克蘭,他也毅然卸下兵符,回到家鄉參加國土防衛隊。

請繼續往下閱讀...

目前有許多烏克蘭運動員自願參戰抵抗俄軍,曾是世界重量級拳王的烏克蘭首都基輔市長克利奇科(Vitali Klitschko)和弟弟瓦拉拉基米爾(Wladimir Klitschko)都投身其中,曾在羽量級、超羽量級、輕量級奪冠的前拳王洛馬琴科(Vasiliy Lomachenko)也選擇投身軍旅。

退役網球名將斯塔霍斯基 (Sergiy Stakhovsky)也已報名加入烏克蘭後備軍,參與抵抗俄羅斯的侵略。「我已經準備好把我的球拍換成槍,我不會坐以待斃。」

#BREAKING: Five months after he conjured up a stunning victory over Real Madrid in the Champions League, Sheriff Tiraspol manager Yuriy Vernydub has joined Ukraine's army . #UkraineRussiaWar #russianinvasion #UkraineCrisis pic.twitter.com/xyqvOiMGci