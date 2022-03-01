冰壺》開出南韓第一槍！冰壺隊世錦賽全面抵制俄羅斯

南韓冰壺隊開出國內第一槍，宣布將加入抵制俄羅斯的行列，圖為南韓冰壺女子代表隊。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）24日下令侵略烏克蘭，造成雙方死傷嚴重，遭受國際強烈撻伐，為制裁其殘酷發動戰爭行徑，國際體壇紛紛宣告抵制，準備參加2022年冰壺世錦賽的南韓冰壺隊也開出國內第一槍、響應抵制活動，將不會與俄國選手進行練習或友誼賽。

南韓冰壺協會今（1）日發表聲明，宣布將抵制對上俄羅斯代表隊的所有比賽，包括國際、友誼甚至是練習賽，響應國際奧委會（IOC）、世界冰壺協會（WCF）等國際體育組織對國際和平、和諧的意志，嚴重譴責俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭行為，成為南韓國內首項抵制俄國的運動。

請繼續往下閱讀...

只要俄羅斯持續入侵烏克蘭，南韓隊在接下來3月19日在加拿大卡喬治王子市登場的女子冰壺世錦賽，4月2日在美國拉斯維加斯舉行的女子冰壺世錦賽以及4月23日在瑞士的混雙冰壺世錦賽將會持續抵制俄羅斯代表隊，與世界各地的體育協會站在同一陣線。

「世界冰壺協會正在緊急制定計畫，去限制俄國運動員參加下個月的世錦賽，」南韓冰壺協會會長金容彬（Kim Yong Bin，音譯）在受訪時透露，「韓國冰壺協會絕對不會與任何透過武裝戰爭行為，去破壞世界和平、侵犯國家主權、傷害人民生命財產安全的政府合作，我們雖然也有國家被奪走的慘痛歷史，但這絕對不會成為發動戰爭和軍事侵略的正當理由。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法