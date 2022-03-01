網球》侵烏暴行讓俄運動員受衝擊 女將痛訴：成為人質

波塔波娃。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯對烏克蘭發動軍事入侵，體壇也紛紛做出制裁、烏國運動員發聲譴責，而俄國運動員大受影響、處境尷尬，今日網球好手波塔波娃（Anastasia Potapova）也在推特做出回應、呼籲和平，直言「成為了當前局勢的人質」。

烏國一姐絲薇托莉娜（Elina Svitolina）今向ATP、WTA以及ITF發聲，表示若俄羅斯與白俄羅斯選手未以中立身分參賽，將會拒絕出賽，而她本週在蒙特雷公開賽的首輪對手即是來自俄羅斯的波塔波娃，不過絲薇托莉娜強調，並沒有要怪罪任何俄羅斯運動員，反而對勇敢反戰的運動員致敬。

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而波塔波娃也在社群上發文表明自己的立場，反對戰爭並期盼和平、團結，她寫道：「在我還是小孩的時候，我就夢想著不在選擇比賽、國家或是搭檔的情況下打球，對我來說沒有來自哪個國家的對手，我只是為了勝利、最佳表現、結果而戰。」

波塔波娃繼續寫道：「但不幸的，我們這些職業運動員基本上成為了當前局勢的人質，打網球是我們的選擇，也是我們的夢想，為此我們每天都去練習、不斷努力取得更好的成績。」

波塔波娃坦言儘管對於政治不熟悉，但也表明自己的想法，她寫道：「我反對悲痛、淚水和戰爭。和平能讓世界團結一起，每個人都應該在其中保持人性，而孩子們也應該繼續懷有夢想。」

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