晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

世界盃資格賽》台灣男籃今晚返國 持續徵召年輕新世代

2022/03/01 14:35

台灣男籃今返國。（圖片取自FIBA官網）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕台灣男籃雖在世界盃亞洲區資格賽吞下3連敗，但年輕球員打出全新氣象，加上歸化球員阿提諾磨合漸入佳境，隨隊的籃協副秘書長李雲翔表示，此行給全隊打90高分！未來持續徵召新世代，在國際賽磨練更多即戰力。

台灣男籃上午從沖繩啟程，經東京轉機預計今晚返抵國門。此行全隊力抗澳洲2役、地主日本1役，展現初生之犢氣勢且越打越好，不但次役差點射日，第3場也汲取慘敗經驗，帶給世界排名第3的強權澳洲不小壓力。

外籍教頭帕克肯定林秉聖、周桂羽、吳曉謹、白曜誠等年輕球員的拚勁與膽識，場邊觀戰的李雲翔也指出，感謝T1、PLG兩大職籃聯盟配合球隊，以及UBA大專學校力挺，加上體育署及及相關單位協助「新台灣人」阿提諾加盟，大幅提升禁區戰力，讓這支年輕的國家隊打出競爭力與未來性，「可以感受到這支球隊真的不一樣，所有球員都充滿拚勁與鬥志，臨場不斷突破進步，打出令人耳目一新風貌，為台灣球迷找回熟悉的熱情感動，我由衷為大家感到驕傲。」　

李雲翔強調，此行執行教練楊哲宜、教練吳俊雄、廖覎鋕等同樣勞苦功高，而為了因應國際籃壇發展潮流，接下來籃協組訓工作，將以本次徵召經驗為基礎，持續培育優秀球員爭取佳績，包括今年6月世界盃亞洲區資格賽第3階段、7月亞洲盃等國際賽，都以徵召年輕世代為主軸，搭配大專球員、歸化球員，以及部分擁有豐富經驗的職籃及旅外好手，希望讓國家隊打出好表現的同時，落實籃壇紮根目標，健全國內各聯盟發展。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。