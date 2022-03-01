世界盃資格賽》台灣男籃今晚返國 持續徵召年輕新世代

台灣男籃今返國。（圖片取自FIBA官網）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕台灣男籃雖在世界盃亞洲區資格賽吞下3連敗，但年輕球員打出全新氣象，加上歸化球員阿提諾磨合漸入佳境，隨隊的籃協副秘書長李雲翔表示，此行給全隊打90高分！未來持續徵召新世代，在國際賽磨練更多即戰力。

台灣男籃上午從沖繩啟程，經東京轉機預計今晚返抵國門。此行全隊力抗澳洲2役、地主日本1役，展現初生之犢氣勢且越打越好，不但次役差點射日，第3場也汲取慘敗經驗，帶給世界排名第3的強權澳洲不小壓力。

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外籍教頭帕克肯定林秉聖、周桂羽、吳曉謹、白曜誠等年輕球員的拚勁與膽識，場邊觀戰的李雲翔也指出，感謝T1、PLG兩大職籃聯盟配合球隊，以及UBA大專學校力挺，加上體育署及及相關單位協助「新台灣人」阿提諾加盟，大幅提升禁區戰力，讓這支年輕的國家隊打出競爭力與未來性，「可以感受到這支球隊真的不一樣，所有球員都充滿拚勁與鬥志，臨場不斷突破進步，打出令人耳目一新風貌，為台灣球迷找回熟悉的熱情感動，我由衷為大家感到驕傲。」

李雲翔強調，此行執行教練楊哲宜、教練吳俊雄、廖覎鋕等同樣勞苦功高，而為了因應國際籃壇發展潮流，接下來籃協組訓工作，將以本次徵召經驗為基礎，持續培育優秀球員爭取佳績，包括今年6月世界盃亞洲區資格賽第3階段、7月亞洲盃等國際賽，都以徵召年輕世代為主軸，搭配大專球員、歸化球員，以及部分擁有豐富經驗的職籃及旅外好手，希望讓國家隊打出好表現的同時，落實籃壇紮根目標，健全國內各聯盟發展。

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