晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》送走詹皇是最好的選擇？ 俠客：他走湖人永遠不會贏

2022/03/01 15:49

「詹皇」詹姆斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人昨在主場以95：123慘輸鵜鶘，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）雖然砍下32分，但第三節他一次失誤後竟被主場球迷報以噓聲伺候，還有球評痛批他留在場上只是想讓個人數據好看，甚至開始出現要求送走詹皇的聲音，不過湖人傳奇中鋒「俠客」歐尼爾（Shaquille O’Neal）卻表示，若真的送走詹皇，湖人將不再有機會能拿下總冠軍。

湖人隊本季網羅魏斯布魯克（Russell Westbrook）合組三巨頭，但表現卻未如預期，在交易大限截止前又毫無動作，內部已對現有陣容失去耐心，不僅魏少陷入交易傳言，《ESPN》記者溫霍斯特（Brian Windhorst）更爆料，有聯盟經驗豐富的人表示，湖人隊應該直接交易掉詹姆斯跟AD來換取未來重建的基石。

不過名人堂球星、也是曾幫助湖人締造三連霸大業的明星中鋒歐尼爾，今在出席商業活動記者會時卻表達了和其他球評不同的意見。他直言如果湖人把詹姆斯送走，那麼他們就永遠沒有機會奪冠。

「如果你交易掉詹姆斯，你就永遠沒機會贏了，」歐尼爾說道，「你必須在詹皇身邊擺些對的傢伙，他們才會贏，我認為不管是湖人的誰促成這支球隊現在的陣容，他們都必須要往前看了，重新去調整、改正那些沒做對的事情。」

而湖人昨天遭到自家球迷無情慘噓，曾經是「過來人」的歐尼爾也感同身受，「我以前也被噓過，我只能說那真的不會好受。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。