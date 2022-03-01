NBA》送走詹皇是最好的選擇？ 俠客：他走湖人永遠不會贏

「詹皇」詹姆斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人昨在主場以95：123慘輸鵜鶘，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）雖然砍下32分，但第三節他一次失誤後竟被主場球迷報以噓聲伺候，還有球評痛批他留在場上只是想讓個人數據好看，甚至開始出現要求送走詹皇的聲音，不過湖人傳奇中鋒「俠客」歐尼爾（Shaquille O’Neal）卻表示，若真的送走詹皇，湖人將不再有機會能拿下總冠軍。

湖人隊本季網羅魏斯布魯克（Russell Westbrook）合組三巨頭，但表現卻未如預期，在交易大限截止前又毫無動作，內部已對現有陣容失去耐心，不僅魏少陷入交易傳言，《ESPN》記者溫霍斯特（Brian Windhorst）更爆料，有聯盟經驗豐富的人表示，湖人隊應該直接交易掉詹姆斯跟AD來換取未來重建的基石。

請繼續往下閱讀...

不過名人堂球星、也是曾幫助湖人締造三連霸大業的明星中鋒歐尼爾，今在出席商業活動記者會時卻表達了和其他球評不同的意見。他直言如果湖人把詹姆斯送走，那麼他們就永遠沒有機會奪冠。

「如果你交易掉詹姆斯，你就永遠沒機會贏了，」歐尼爾說道，「你必須在詹皇身邊擺些對的傢伙，他們才會贏，我認為不管是湖人的誰促成這支球隊現在的陣容，他們都必須要往前看了，重新去調整、改正那些沒做對的事情。」

而湖人昨天遭到自家球迷無情慘噓，曾經是「過來人」的歐尼爾也感同身受，「我以前也被噓過，我只能說那真的不會好受。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法