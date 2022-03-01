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中職》被看好競爭全壘打王 吉力吉撈更想挑戰金手套

2022/03/01 15:42

味全龍吉力吉撈·鞏冠。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／斗六報導〕味全龍吉方吉撈去年只打半個球季就轟出11支全壘打，被看好今年有機會競爭全壘打王，吉力吉撈也很有信心，不過，更想挑戰更高難度的捕手金手套獎。

去年下半季加盟味全的吉力吉撈出賽54場、203打數，平均每18.45打數一轟，全壘打頻率僅次於以22轟奪得全壘打王的樂天桃猿朱育賢（16.64打數1轟），而經過去年熟悉中職比賽環境和投手，吉力吉撈被看好今年全壘打火力還會再提升。

吉力吉撈表示，只要保持身體健康，整季穩定出賽，有信心可以角逐全壘打王，不過，捕手金手套獎應該是最難的獎項，他想挑戰看看，希望更多以捕手的身分出賽，承擔更多守備工作。

味全龍吉力吉撈·鞏冠。（記者廖耀東攝）

吉力吉撈原本要代表中職聯隊參加台日對抗賽，以3月初可以比賽調整，但是比賽因為疫情延期，吉力吉撈也在上週出現右腳掌挫傷的狀況，導致進度落後，不過，他仍有信心可以趕上開季。

吉力吉撈表示，之前腳步旋轉會有劇痛的感覺，目前腳已經不會痛了，本週先從T座打擊練習開始，雖然還不能打，今天也在投打實戰練習時上場適應看球的感覺，預計下週可以正常參加球隊練習，最慢3月19日開始的公辦熱身賽可以上場，趕上開季沒有問題。

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