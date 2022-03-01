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PLG》周桂羽國際賽打出價值 母隊主帥許晉哲點評子弟兵表現

2022/03/01 15:42

周桂羽今天對日本攻下全隊最高21分。（資料照，取自FIBA官網）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣隊在世界盃亞洲區資格賽3場都輸球，但效力P. LEAGUE+富邦勇士的周桂羽3戰得分都突破雙位數，對上日本之戰更斬獲21分，而富邦勇士主帥許晉哲則點評子弟兵表現，「我覺得還可以！」

193公分的周桂羽加入勇士目前兩季，由於球隊人才濟濟，未獲得太多上場時間，本季出賽11場，平均每場只打12分34秒，拿3.2分。

不過，周桂羽在隊內訓練十分認真，並在學長林志傑、蔡文誠等人身上吸取經驗，以及他勤練投籃，特別加強三分球，如今在國際賽打出不錯的表現，令外界眼睛為之一亮。

在周桂羽出征國際賽期間，許晉哲每場比賽都有關注，他透露：「我覺得桂羽打得還可以，但只能說一點點進步，他三分球穩定度還可以更好，畢竟對日本有7投4中，但下一場對澳洲剩5投1中。」

許晉哲表示，當初會願意讓周桂羽出征國際賽，除了他本身有極高意願，再來就是周桂羽有機會對國家隊做出貢獻，只是籃球還是屬於團隊運動，除了自身表現之外，更要努力為球隊贏球。

結束國際賽征戰後，周桂羽預計4月初回歸富邦勇士，許晉哲認為，周桂羽當前無論是進攻、防守都還有很大的進步空間，畢竟處理球能力比不上學長級的林志傑、蔡文誠。許總說，「我們對周桂羽的期望很高，一定希望他能越來越好，未來繼續保持謙虛，以及積極努力的態度，相信他會很有成就。」

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