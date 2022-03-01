中職》身體健康、調整順利 林智勝對300轟越來越有信心

林智勝。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／斗六報導〕「大師兄」林智勝連續兩天在味全龍練習賽擔任先發三壘手、第4棒，雖然安打還沒有出現，但是調整的狀況相當順利，都有按照進度在走，讓林智勝對於今年達成中職史無前例的300轟里程碑越來越有信心。

林智勝連兩天都只打1打席就退場，今天擊出相當深遠的右外野飛球出局。林智勝表示，雖然想多打幾次，但是教練團希望按步就班，剛開始比賽不要太累，就照教練的安排，目前打擊的整體感覺還不錯，只是揮棒速度還有點慢，兩天都是打在右外野，距離球季開打還有1個月，還有時間調整到最好。

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林智勝。（記者廖耀東攝）

味全總教練葉君璋表示，不會擔心林智勝的打擊，他是快300轟的打者，如果他還需要擔心，其它人怎麼辦？林智勝這麼有經驗的打者，知道怎麼調整，教練團不會干涉太多。

林智勝去年追平味全教練張泰山保持的中職最多289支全壘打紀錄，年底出席原棒協活動時曾說過，只要保持身體健康，可以穩定出賽，有信心今年達成300轟。林智勝今天表示，現在身體狀況很好，也已經適應味全重質不重量的訓練方式，對於300轟越來越有信心。

林智勝兩場練習賽都守三壘，葉君璋表示，林智勝的一壘守備沒有問題，但是很久沒有守三壘，所以讓他多練三壘，尤其是守備範圍是觀察重點，球季仍是一、三壘都有可能。林智勝上一次在球季賽守三壘是2018年。

不過，雖然林智勝要多練三壘，但是連兩天各守2局都沒有任何1球打到林智勝的防區。林智勝表示，三壘守備的確要在比賽中找感覺，不知道為什麼球都不打過來，自辦熱身賽開始會所比較長的局數，希望有更多機會適應三壘守備。

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