T1》38婦女節女力當家！錢薇娟力推女子職籃

會長錢薇娟（中）力推女子職籃。（聯盟提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕T1聯盟本週迎接3月8日婦女節，聯盟會長錢薇娟邀集冠名贊助商台灣運動彩券公司及所屬6球團，共同推出「T1 Women’s Week」聯盟主題週活動，寄望讓外界看到聯盟滿滿的女力，期望藉由聯盟拋磚引玉，呼籲大家關注女性議題。

T1聯盟雖是職業男籃聯盟，卻由台灣職業運動聯盟唯一的女性會長錢薇娟領導，到處都有優秀女性身影，不但調和陽剛氣息，也讓聯盟增色許多，錢薇娟說：「在我們聯盟有很多優秀女性從業人員，包括球隊領隊、教練、裁判、公關、賽務等，像是獵鷹的小馬（馬怡鴻）、海神的顧問謝玉娟、中信的Amy姊（楊淑惠），都是代表人物，大家都在各自崗位發揮所長，以他們特有的女力幫助球隊。」

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獵鷹助教馬怡鴻（右）。（聯盟提供）

錢薇娟表示，期許自己是監督者，讓聯盟能在正確道路前行，「我會以女性會長角色扮演潤滑劑，讓聯盟減少紛爭，步上正軌。」

錢薇娟也透露，聯盟未來也會努力催生女子職業籃球聯盟，讓更多傑出的女子籃球員能夠在更棒的舞台奮戰，他說：「這是我擔任T1會長的使命，台灣的女籃已經空轉很久，需要新的刺激才能往前邁進，我相信T1未來一定會成立女子職籃，幫助台灣的女籃接軌世界。」

T1聯盟到處都有優秀女性身影。（聯盟提供）

T1聯盟女力滿滿。（聯盟提供）

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