晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

T1》38婦女節女力當家！錢薇娟力推女子職籃

2022/03/01 16:23

會長錢薇娟（中）力推女子職籃。（聯盟提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕T1聯盟本週迎接3月8日婦女節，聯盟會長錢薇娟邀集冠名贊助商台灣運動彩券公司及所屬6球團，共同推出「T1 Women’s Week」聯盟主題週活動，寄望讓外界看到聯盟滿滿的女力，期望藉由聯盟拋磚引玉，呼籲大家關注女性議題。

T1聯盟雖是職業男籃聯盟，卻由台灣職業運動聯盟唯一的女性會長錢薇娟領導，到處都有優秀女性身影，不但調和陽剛氣息，也讓聯盟增色許多，錢薇娟說：「在我們聯盟有很多優秀女性從業人員，包括球隊領隊、教練、裁判、公關、賽務等，像是獵鷹的小馬（馬怡鴻）、海神的顧問謝玉娟、中信的Amy姊（楊淑惠），都是代表人物，大家都在各自崗位發揮所長，以他們特有的女力幫助球隊。」

獵鷹助教馬怡鴻（右）。（聯盟提供）

錢薇娟表示，期許自己是監督者，讓聯盟能在正確道路前行，「我會以女性會長角色扮演潤滑劑，讓聯盟減少紛爭，步上正軌。」

錢薇娟也透露，聯盟未來也會努力催生女子職業籃球聯盟，讓更多傑出的女子籃球員能夠在更棒的舞台奮戰，他說：「這是我擔任T1會長的使命，台灣的女籃已經空轉很久，需要新的刺激才能往前邁進，我相信T1未來一定會成立女子職籃，幫助台灣的女籃接軌世界。」

T1聯盟到處都有優秀女性身影。（聯盟提供）

T1聯盟女力滿滿。（聯盟提供）

　

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。