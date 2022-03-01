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中職》聯盟公布新球季賽程 睽違14年安排台東棒球場

2022/03/01 16:37

中華職棒2022年球季賽程主視覺。（聯盟提供）

〔記者徐正揚／台北報導〕中華職棒今天公布2022年球季賽程，共使用全台11座棒球場舉行比賽，包含整建完工的新竹棒球場，以及睽違14年再次安排賽事的台東棒球場；今年依舊安排午場賽事，4月10日至5月8日的每個週日，比賽都在下午2點05分開打。

今年共安排300場賽事，每隊出賽120場含60場主場，各隊交手30場，開幕首戰是4月2日下午5點05分在洲際棒球場，由中信兄弟迎戰統一獅，隔天統一回台南對台南味全龍，中信在洲際續戰富邦悍將。

新莊首戰在4月4日，由富邦迎戰中信，桃園首戰在4月5日，樂天桃猿也對中信；澄清湖首戰在4月8日，由統一對樂天；味全主場首戰在4月15日，於天母迎戰樂天。

中信將於5月24、25日前進台東，與樂天進行2連戰，中職前次在台東比賽是2008年3月30日，由兄弟象對統一獅；5月27日至29日樂天轉戰花蓮，與統一進行3連戰。

下半季賽程於7月15日開打，新竹將於7月22日重回職棒版圖，由味全與富邦進行3連戰，中職前次在新竹比賽是2016年9月13日，由中信對義大犀牛；嘉義市首戰在9月28日，組合也是味全對富邦。

二軍球季將於4月5日開打，全季總計200場，各隊共40場主場，每週安排8場賽事，開賽時間為下午2點，9月27日起提前為下午1點；開幕首戰由中信二軍在中信園區迎戰樂天二軍，同日富邦二軍在嘉義市對統一二軍。

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