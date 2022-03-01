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拳擊》傳普廷手握23人暗殺名單 烏克蘭拳王兄弟在列

2022/03/01 16:49

普廷。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕英國《泰唔士報》報導，烏克蘭前世界重量級拳王維塔利・克里琴科（Vitali Klitschko）以及他的弟弟，WBA、IBF和WBO拳擊冠軍弗拉基米爾·克里琴科（Wladimir Klitschko），共同被列為俄國總統普廷的暗殺名單當中。

前拳王維塔利・克里琴科（左）以及弟弟弗拉基米爾·克里琴科（右）都投入政壇。（資料照，法新社）

根據該報報導，普廷計畫暗殺烏克蘭23名重要人物，除了烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）之外，名單上還列出50歲的現任基輔市長維塔利・克里琴科，還有他45歲的弟弟弗拉基米爾。兩人都是前世界拳王。

報導指出，俄羅斯私營軍隊「華格納集團」已經出動部隊，參與俄羅斯對克里米亞半島的併吞行動，有400名傭兵在基輔市內待命。

英國《鏡報》也指出，消息已傳回烏克蘭，高層接獲情報後頒布36小時的「宵禁令」，要求所有人一律待在家中，軍警則在街上展開掃蕩行動，希望揪出從俄羅斯潛入的擾亂分子。

拳擊強國烏克蘭目前還有34歲的前三階級冠軍洛馬琴科（Vasyl Lomachenko）、35歲的現任重量級三冠王烏西克（Oleksandr Usyk）都參與保家衛國作戰任務。

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