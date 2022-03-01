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桌球》跨球團首度合作 黃怡樺／劉馨尹攜手闖進女雙16強

2022/03/01 16:43

37歲的黃怡樺寶刀未老，和劉馨尹攜手闖進女雙16強。（桌協提供）

〔記者許明禮／綜合報導〕去年底在全國桌球錦標賽包辦女單冠、亞軍的兩大傳奇女將黃怡樺、劉馨尹，今天在WTT挑戰賽馬斯喀特站女雙資格賽次輪，再度攜手以3:1解決印度組合，挺進16強。

黃怡樺和劉馨尹分別來自合庫及國泰球團，在國內賽沒有機會合作，國際賽也鮮少聯手，這次在馬斯喀特首度合拍，首輪遭遇新加坡的許凱欣/張菀玲，在躲過兩個賽末點後，以3:2逆轉勝。

劉馨尹表示，第一場兩人默契還有待培養，加上打得太保守才會陷入苦戰，今天黃劉配慢慢進入狀況，以11:7、8:11、11:2、11:8擊退印度的塞妮/戈帕蒂，16強將遭遇中國組合錢天一/陳幸同。

劉馨尹和黃怡樺的搭配默契漸入佳境。（桌協提供）

另一組女雙陳思羽/李昱諄16強則對上羅馬尼亞的莎瑪拉/卓格蔓。

劉馨尹表示，和大賽經驗豐富的黃怡樺搭配，感覺滿好的，兩人在場上碰到問題都會一起討論，也比較敢去做變化，不會害怕失誤。

男雙方面，「師徒檔」莊智淵/彭王維在資格賽次輪以

11:9、12:10、11:7收拾羅馬尼亞組合伊歐內斯庫/莫維里努，挺進16強。正賽首輪將碰上印度的賈納納塞卡倫/德塞。

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