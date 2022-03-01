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PLG》高雄鋼鐵人資金疑雲？ 陳建州再度回應了

2022/03/01 17:05

陳建州。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕針對經濟民主連合（簡稱經民連）今召開「莫讓高雄鋼鐵人成為第二個黃郁婷」記者會，直指國內職籃P. LEAGUE+（簡稱PLG）球隊高雄鋼鐵人資金來源有問題，政府迄今遲未公布調查結果，聯盟也沒回應民間質疑，對此PLG執行長陳建州再度出面解釋：「球團早已說明過了，聯盟以球團回應為主。」

PLG第2年賽季才成軍的鋼鐵人，去年11月曾被網路媒體爆料，背後恐有中資黑手操控，當時球團曾發表4點聲明澄清，內容包括：「董事長黃哲寬就任的香港無極資本並未投資球隊，球隊黃董事長目前是香港無極資本任職，也並無關聯。」、「關於媒體不停影射中資抹黑問題，球團再度表達非常遺憾。我們相信政府各部門早已在第一時間啟動調查，我們也全力配合政府公正查證作業。希望政府能盡快公布審查結果，還我們一個名譽的清白。同時，我們對於一切非事實的聲譽損害，都保留法律的追訴權。」

如今陳建州則表示，對於外界舊事重提深感無奈，希望各界尊重鋼鐵人的付出與努力，尤其先前為了世界盃亞洲區資格賽改期休兵，本週PLG即將重燃戰火，鋼鐵人3月5日即將到新竹街口攻城師主場踢館，戰況精彩可期，「3月不讓了！歡迎大家踴躍進場，用實際行動支持。」

　

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