中職》味全小龍女開訓 前FA成員Jessy加入

小龍女新成員Jessy為前Fubon Angles成員。（球團提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕味全龍隊Dragon Beauties小龍女今正式展開春訓，今年春訓不僅有新成員的加入，應援球衣也繡上女孩們的專屬背號；為記錄小龍女2021年的賽事「嬌」點，球團規劃於3月5日線上、線下正式開賣2021年度啦啦隊寫真卡，希望喜愛支持Dragon Beauties 小龍女的球迷朋友們不要錯過珍藏的機會。

本季Dragon Beauties小龍女陣容人數維持16員（包含男成員小螞蟻在內），新成員Jessy為前Fubon Angels成員，具有職棒應援經驗。球團表示：「Jessy應援渲染力及舞蹈實力皆相當出色，期待她的加入能為團隊帶來更多活力，也帶領球迷熱血應援。」

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味全龍隊Dragon Beauties小龍女今正式展開春訓。（球團提供）

小龍女今年春訓重點除了安排舞蹈課程精進團員們的舞蹈能力，同時也將同步進行團隊棚拍及啦啦隊年度主題曲配唱等前置作業，熟練今年的應援動作和開場舞，希望能以萬全的準備來迎接新球季的挑戰。

新賽季小龍女除了有全新歌曲和舞蹈帶給大家外，嶄新的制服也將於天母開幕戰亮相，有趣的是，今年女孩應援球衣上也將繡上專屬背號，像是隊長琪琪就挑選了背號「77」，除了和名字發音相近好記外，她也希望能為球隊帶來幸運。新賽季小龍女除球衣外，新制服將搭配去年廣受好評的龍魂旗袍輪流穿替，希望帶給球迷豐富的視覺饗宴。

2021年對於Dragon Beauties 小龍女是相當重要的一年，首度登上一軍舞台上應援的她們，不分寒暑及疫情的影響，總是在看台上用最賣力的吶喊和表演來為球隊加油，因此，球團也特地推出這一年來女孩們的專屬寫真紀念卡，卡片包含15位女孩：琪琪、軒軒、米奇、采依、心璇、君白、星岑、馬妹、拉拉、芮妮、小映、梔梔、LIKE、Chris、CHOCO的各種卡款外，男成員小螞蟻、教練Amis和應援團長勛雞也推出少量特殊卡款，要給球迷驚喜。

小龍女寫真卡將於3月5日同步在線上、線下正式開賣。（球團提供）

2021年度 Dragon Beauties小龍女寫真卡將於3月5日同步在線上、線下正式開賣，每包售價70元，每盒（250包）則售價17,500元。5日中午12點整將於官方線上商城開放預購，天母球場門市則將於下午1點進行線下首賣（僅販售散包）。本次卡款除一般普卡外，還包含唇印簽名卡、復古球衣簽名卡、旗袍配件卡、85球衣配件簽名卡等，多款具有紀念意義的特殊卡種供球迷們珍藏。

【2021年度 Dragon Beauties小龍女寫真卡資訊】

寫真卡每包5張，售價70元。（隨機出貨）

每盒250包，售價17,500元。（隨盒附贈 #85球衣配件簽名卡或女孩日球衣配件簽名卡乙張）

開賣時程：

1.線上通路：味全龍官方線上商城於3/5中午12點至3/9晚間12點止開放預購（3/11起陸續發貨），後續僅於門市通路販售。

2.門市通路：天母棒球場1樓門市於3/5、3/6 下午1點到6點開賣，現場僅販售單包、每人限購40包，每日限量10,000包；3/12起，天母門市全面開賣，每人單包限購240包、單盒限購5盒，數量有限、售完為止。

更多詳細內容可上味全龍官方粉絲團：https://www.facebook.com/WC.DragonBaseball

小龍女寫真卡將於3月5日同步在線上、線下正式開賣。（球團提供）

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