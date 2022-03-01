晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》味全小龍女開訓 前FA成員Jessy加入

2022/03/01 17:27

小龍女新成員Jessy為前Fubon Angles成員。（球團提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕味全龍隊Dragon Beauties小龍女今正式展開春訓，今年春訓不僅有新成員的加入，應援球衣也繡上女孩們的專屬背號；為記錄小龍女2021年的賽事「嬌」點，球團規劃於3月5日線上、線下正式開賣2021年度啦啦隊寫真卡，希望喜愛支持Dragon Beauties 小龍女的球迷朋友們不要錯過珍藏的機會。

本季Dragon Beauties小龍女陣容人數維持16員（包含男成員小螞蟻在內），新成員Jessy為前Fubon Angels成員，具有職棒應援經驗。球團表示：「Jessy應援渲染力及舞蹈實力皆相當出色，期待她的加入能為團隊帶來更多活力，也帶領球迷熱血應援。」

味全龍隊Dragon Beauties小龍女今正式展開春訓。（球團提供）

小龍女今年春訓重點除了安排舞蹈課程精進團員們的舞蹈能力，同時也將同步進行團隊棚拍及啦啦隊年度主題曲配唱等前置作業，熟練今年的應援動作和開場舞，希望能以萬全的準備來迎接新球季的挑戰。

新賽季小龍女除了有全新歌曲和舞蹈帶給大家外，嶄新的制服也將於天母開幕戰亮相，有趣的是，今年女孩應援球衣上也將繡上專屬背號，像是隊長琪琪就挑選了背號「77」，除了和名字發音相近好記外，她也希望能為球隊帶來幸運。新賽季小龍女除球衣外，新制服將搭配去年廣受好評的龍魂旗袍輪流穿替，希望帶給球迷豐富的視覺饗宴。

2021年對於Dragon Beauties 小龍女是相當重要的一年，首度登上一軍舞台上應援的她們，不分寒暑及疫情的影響，總是在看台上用最賣力的吶喊和表演來為球隊加油，因此，球團也特地推出這一年來女孩們的專屬寫真紀念卡，卡片包含15位女孩：琪琪、軒軒、米奇、采依、心璇、君白、星岑、馬妹、拉拉、芮妮、小映、梔梔、LIKE、Chris、CHOCO的各種卡款外，男成員小螞蟻、教練Amis和應援團長勛雞也推出少量特殊卡款，要給球迷驚喜。

小龍女寫真卡將於3月5日同步在線上、線下正式開賣。（球團提供）

2021年度 Dragon Beauties小龍女寫真卡將於3月5日同步在線上、線下正式開賣，每包售價70元，每盒（250包）則售價17,500元。5日中午12點整將於官方線上商城開放預購，天母球場門市則將於下午1點進行線下首賣（僅販售散包）。本次卡款除一般普卡外，還包含唇印簽名卡、復古球衣簽名卡、旗袍配件卡、85球衣配件簽名卡等，多款具有紀念意義的特殊卡種供球迷們珍藏。

【2021年度 Dragon Beauties小龍女寫真卡資訊】

寫真卡每包5張，售價70元。（隨機出貨）
每盒250包，售價17,500元。（隨盒附贈 #85球衣配件簽名卡或女孩日球衣配件簽名卡乙張）

開賣時程：
1.線上通路：味全龍官方線上商城於3/5中午12點至3/9晚間12點止開放預購（3/11起陸續發貨），後續僅於門市通路販售。
2.門市通路：天母棒球場1樓門市於3/5、3/6 下午1點到6點開賣，現場僅販售單包、每人限購40包，每日限量10,000包；3/12起，天母門市全面開賣，每人單包限購240包、單盒限購5盒，數量有限、售完為止。

更多詳細內容可上味全龍官方粉絲團：https://www.facebook.com/WC.DragonBaseball

小龍女寫真卡將於3月5日同步在線上、線下正式開賣。（球團提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。