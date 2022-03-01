晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 SBL/WSBL

WSBL》國泰、台元下週舉辦主題日 多項好禮等你拿

2022/03/01 18:08

3月12日國泰人壽x台灣癌症基金會「戀戀國泰」主題日。（聯盟提供）

〔體育中心／綜合報導〕第17屆WSBL主題日將於3月中登場，3月12日國泰人壽x台灣癌症基金會「戀戀國泰」主題日與3月13日台元紡織「全元護山」主題日，即日起開放線上報名，只要完成報名並符合主題日指定Dress code即可獲得專屬球員卡及球員親簽海報，完成中場活動挑戰再加碼限量好禮，歡迎球迷一同參與支持公益。

籃協表示：「WSBL自前年開始辦理主題日，往年都以球隊跟球迷的互動為主，今年希望能觸及不同的族群，另一方面則期望能結合社會議題讓賽事再提升一個層級，也希望透過與公益團體的合作，讓民眾能更加瞭解並支持社會議題。」

國泰女籃本次主題日與台灣癌症基金會一起攜手合作做公益，希望透過主題日活動喚起時下年輕人對於癌症預防的意識，本屆球隊也為主題日拍攝宣傳海報，國泰女籃以粉色系穿搭，營造女性專屬溫柔且堅強的形象，並與台灣癌症基金會共同合作辦理「戀戀國泰」主題日，並將本季口號「一起練」與台灣癌症基金會推動的「全民練 5 功」癌症預防新觀念作結合，除了於活動當日進行癌症防治觀念宣導外，同時也邀請民眾加入關懷癌友的行列，一起幫助癌友邁向康復之路。

3月13日台元紡織「全元護山」主題日。（聯盟提供）

台元紡織則以outdoor形象，打造野外自然的風格，閒暇時也喜歡參與露營活動的選手們提到，很享受與朋友們在戶外享受大自然風情，但同時也發現許多民眾的環境保護意識並不足夠，因此本次活動日以推廣環境保護及友愛山林為主軸，舉辦「全元護山」主題日，希望民眾能更加瞭解及重視環境議題。

兩場主題日活動自即日起開放報名，報名及活動資訊請鎖定WSBL官方平台，球賽皆為免費入場，球員卡及親簽海報僅提供完成線上報名及符合Dress code之球迷，名額有限，額滿即截止報名。

報名資訊與網頁請參考以下連結

WSBL官方網站：https://wsbl.meetagile.com/

WSBL官方粉絲專頁（FB）：https://www.facebook.com/wsbl.ctba

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。