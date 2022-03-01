網球》梅德維夫在最糟時機登球王 外媒：恐禁俄羅斯人參加大滿貫

梅德維夫。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕《路透社》今日報導，俄羅斯梅德維夫 （Daniil Medvedev）在最糟糕的時機登上世界球王，他有可能會受到俄羅斯軍事入侵烏克蘭的影響，無法出戰今年剩下的大滿貫賽事。

梅德維夫在本周的最新ATP世界排名中，生涯首度登上第一，也是18年來終於有人終結「BIG 4」的壟斷，不過路透社寫道：「這對俄國體育界來說該是祝福的日子，卻被該國入侵烏克蘭所吞噬，可以說是最糟糕的時機。」而體育界似乎也朝著全面制裁俄羅斯的方向發展。

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烏克蘭網協官員凱夫利奇（Seva Kevlych）受訪表示，「梅德維夫、其他俄羅斯球員都該被禁止參加大滿貫。俄羅斯網協也該被禁止參加台維斯盃、比莉珍金盃等團隊賽事。他不該參加今年的法網溫網美網，如此他很難維持世界第一。」

烏克蘭網協信中痛訴俄羅斯正殺害包括婦女和兒童在內的平民、基礎設施崩塌，「這場全面戰爭把我們的國家倒退幾十年，俄羅斯入侵的目標是『滅絕』。」

另外籌辦四大滿貫的ITF官員回信給烏克蘭網協寫道：「已迅速採取行動無限期取消在俄羅斯舉行的所有比賽，2022年也沒有在白俄的賽事。我們會與烏克蘭站在一起，並與烏克蘭網協合作。目前我們的首要任務是網球員的安全和所有參加我們賽事的人們安全。」信中還表示，這是瞬息萬變的狀況，ITF董事會正積極討論下一步行動。

日前梅德維夫登上世界球王，並在社群網站發文呼籲和平。世界排名第7的盧布列夫（Andrey Rublev）上周則是直接對著鏡頭寫下「請不要戰爭」。俄羅斯網壇一姊帕芙柳琴可娃（Anastasia Pavlyuchenkova）也發文說道：「個人野心和政治動機不能合理化暴力。這不僅奪走我們的未來、也奪走孩子的未來。停止暴力、停止戰爭。」

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