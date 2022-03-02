晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 網球

網球》要在普廷墳墓上跳舞！ 烏克蘭名將戰爭日記：我們不會投降

2022/03/02 07:00

斯塔霍斯基。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，退役網球名將斯塔霍斯基 （Sergiy Stakhovsky）「棄拍從戎」，上戰場對抗俄軍，他更在IG向俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）放話，表示要在他的墳墓上跳舞。

斯塔霍斯基曾是前「台灣一哥」盧彥勳雙打搭擋，兩人是20年好友，看到國家受到侵略，斯塔霍斯基日前決定加入烏克蘭後備軍，上戰場保衛國家。

宣布從軍後，斯塔霍斯基也不斷在社群媒體上發表他的戰爭日記，昨他在推特上透露：「在基輔的第2天，身邊的人都鬥志高昂，沒有人願意投降。」

在IG的限時動態，斯塔霍斯基則放上一段基輔市中心遭轟炸的影片，他向俄羅斯總統普廷表示：「我們會在你的墳墓上跳舞。」宣示抗俄的決心。

退役網球名將斯塔霍斯基向俄羅斯總統普廷放話，表示要在他的墳墓上跳舞。（取自IG）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。