網球》要在普廷墳墓上跳舞！ 烏克蘭名將戰爭日記：我們不會投降

斯塔霍斯基。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，退役網球名將斯塔霍斯基 （Sergiy Stakhovsky）「棄拍從戎」，上戰場對抗俄軍，他更在IG向俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）放話，表示要在他的墳墓上跳舞。

斯塔霍斯基曾是前「台灣一哥」盧彥勳雙打搭擋，兩人是20年好友，看到國家受到侵略，斯塔霍斯基日前決定加入烏克蘭後備軍，上戰場保衛國家。

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宣布從軍後，斯塔霍斯基也不斷在社群媒體上發表他的戰爭日記，昨他在推特上透露：「在基輔的第2天，身邊的人都鬥志高昂，沒有人願意投降。」

在IG的限時動態，斯塔霍斯基則放上一段基輔市中心遭轟炸的影片，他向俄羅斯總統普廷表示：「我們會在你的墳墓上跳舞。」宣示抗俄的決心。

退役網球名將斯塔霍斯基向俄羅斯總統普廷放話，表示要在他的墳墓上跳舞。（取自IG）

Day #2 in Kyiv starts. People around me in high spirits… no one is willing to surrender — Sergiy Stakhovsky （@Stako_tennis） March 1, 2022

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