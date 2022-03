網球》要在普廷墳墓上跳舞！ 烏克蘭名將戰爭日記：我們不會投降

斯塔霍斯基。(資料照,歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭,退役網球名將斯塔霍斯基 (Sergiy Stakhovsky)「棄拍從戎」,上戰場對抗俄軍,他更在IG向俄羅斯總統普廷(Vladimir Putin)放話,表示要在他的墳墓上跳舞。

斯塔霍斯基曾是前「台灣一哥」盧彥勳雙打搭擋,兩人是20年好友,看到國家受到侵略,斯塔霍斯基日前決定加入烏克蘭後備軍,上戰場保衛國家。

宣布從軍後,斯塔霍斯基也不斷在社群媒體上發表他的戰爭日記,昨他在推特上透露:「在基輔的第2天,身邊的人都鬥志高昂,沒有人願意投降。」

在IG的限時動態,斯塔霍斯基則放上一段基輔市中心遭轟炸的影片,他向俄羅斯總統普廷表示:「我們會在你的墳墓上跳舞。」宣示抗俄的決心。

退役網球名將斯塔霍斯基向俄羅斯總統普廷放話,表示要在他的墳墓上跳舞。(取自IG)

Day #2 in Kyiv starts. People around me in high spirits… no one is willing to surrender