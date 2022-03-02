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網球》確定！俄選手改中立 烏克蘭一姊披藍黃戰袍出賽

2022/03/02 07:07

絲薇托莉娜。（資料照，歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕俄羅斯軍隊侵略烏克蘭後，全球體壇群起抵制，ATP、WTA等男、女職業網球總會週二緊急宣布，雖然俄國、白羅斯球員能繼續參賽，必須改為中立選手身份，烏國一姊」絲薇托莉娜（Elina Svitolina）因此決定上陣，賽前情緒激動說：「我將穿著烏克蘭國家隊服出賽！」

絲薇托莉娜本週參與墨西哥舉辦的蒙特雷女網賽，名列頭號種子的她，首輪正好強碰俄國對手波塔波娃（Anastasia Potapova），絲薇托莉娜強硬表態：「ATP、WTA及ITF必須遵守國際奧會（IOC）要求，俄國、白羅斯只能以中立運動員身分參賽，同時不得展示任何與國家有關的象徵、顏色、國旗、國歌的規定，否則我將拒絕出賽。」

據英媒《BBC》報導，網壇從善如流，除了ATP、WTA決定配合，原定10月莫斯科舉行的克林姆林盃也已喊卡；國際網總（ITF）則繼取消俄國、白羅斯當地賽事後，連台維斯盃、聯邦盃都禁止參與。

「我的國家在我的肩膀上！身為烏克蘭人，我們不能再坐以待斃，感到如此痛苦。」這消息令絲薇托莉娜相當振奮，女單首輪賽事不但如期登場，女單世界排名第 15、現年27歲的她，還要穿上烏克蘭國家隊（藍黃）戰袍，「通常我們在奧運或重大國家賽事才穿，但今天我要穿上烏克蘭代表色，這對我來說意義重大，將是特別夜晚。可以肯定的是，這不單純只是一場WTA賽事。」

　　

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